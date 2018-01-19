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72 günde dünyayı gezen ‘deli’ kadın: Nellie Bly

Dünya klasiklerinden biri olan Jules Verne’nin ’80 Günde Devri-Alem’ kitabından esinlenen çılgın gazeteci Nellie Bly, çıktığı turu 72 günde tamamlayarak bir rekora imza attı.

Özel Haber | 19.01.2018 - 15:57..
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Gerçek adı Elizabeth Jane Cochran olan Bly’ın sürekli değiştirdiği ismi, onu ilginç kılan özelliklerden sadece biri.

Amerika’da dünyaya gelen Nellie, 21 yaşında saati 5 dolardan çalışmaya başlayarak gazetecilik hayatına atıldı.

HAYATINI DEĞİŞTİREN TEKLİF

Her ne kadar kaleme aldığı skandal yazılarla eleştirilere maruz kalsa da, New York World gazetesinden gelen teklif  hayatını değiştirdi.

72 günde dünyayı gezen ‘deli’ kadın: Nellie Bly

10 GÜN BOYUNCA DELİ KILIĞINA GİRDİ

İlk yazısında, Roosevelt Adası’nda bulunan Bellevue Akıl Hastanesi'nde yatan hastaların gördüğü kötü muameleyi kaleme almak için deli kılığına girerek, hastalarla 10 gün geçirmek üzere yola koyuldu. Daha sonra Ian L. Murro tarafından “Bir Tımarhanede On Gün’’ adı altında kitap olarak basılacak bu yazısı büyük yankı uyandırdı.

72 günde dünyayı gezen ‘deli’ kadın: Nellie Bly

72 GÜNDE DEVRİ- ALEM

Araştırmacı gazetecilik alanında adından sıkça söz ettirmeye başlayan Bly, aykırı kalemini ve hırçın düşüncelerini dile getirmekten hiç çekinmedi. 1889’da Jules Verne’nin ünlü eseri “Seksen Günde Devri Âlem”in başkahramanı Phileas Fogg’un hayali kurgusunu gerçeğe dönüştürmek üzere dünya çevresini dolaşmaya karar verdi. 25 yaşında New York’tan başladığı 24.899 millik (40.071 km) seyahatini, 72 gün 6 saat 11 dakikada tamamlayarak dünya rekoru kırdı.

72 günde dünyayı gezen ‘deli’ kadın: Nellie Bly

Fransa'da Jules Vernes'le de tanıştıktan sonra, 72 günde başladığı yere geri dönmeyi başararak, dünyayı turlayan ilk kadın seyyah olarak adını tarih sayfalarına yazdırdı.

72 günde dünyayı gezen ‘deli’ kadın: Nellie Bly

57 yaşında zatüre nedeniyle hayatını kaybeden Amerikalı kadın, geride soruşturmacı gazetecilik tarihinin çılgın gazetecisi olarak hafızalarda kaldı.

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