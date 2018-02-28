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72 ilde akaryakıt ve vergi kaçakçılarına operasyon

Akaryakıt ve vergi kaçakçılığı kapsamında 72 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 20 kişiden 4'ü tutuklandı.

AA | 28.02.2018 - 22:53..
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Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 130 şüpheliden 20'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

72 ilde akaryakıt ve vergi kaçakçılarına operasyon

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünün ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 49'a ulaştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 130 şüpheliden henüz adliyeye sevk edilmeyen 14'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli Körfez Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 130 şüpheli gözaltına alınmıştı. Önceki gün ve dün adliyeye sevk edilen 96 şüpheliden 45'i tutuklanmış, 44'ü adli kontrol şartıyla 7'si de savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

72 ilde akaryakıt ve vergi kaçakçılarına operasyon

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