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İsrail askerleri, Filistinli genci döverek öldürdü

İsrail, Filistin halkına yaptığı zulme devam ediyor. İsrail polisi Filistinli genci gözaltına aldığı sırada sert müdahaleler sonucunda genç hayatını kaybetti.

İHA | 22.02.2018 - 16:59..
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Filistin Esirler Kulübü, İsrail işgal güçlerinin, 33 yaşındaki Yasir Ömer’in ailesine bugün sabaha karşı Eriha’da gözaltına aldıkları oğullarının hayatını kaybettiğini bildirdiğini açıkladı.

ASKER DARBETTİ

Yasir Ömer’in ailesi çocuklarının herhangi bir hastalığının olmadığını, yalnız evinde gözaltına alınma sırasında İşgal güçleri tarafından darbedildiğini söyledi.

İsrail askerleri, Filistinli genci döverek öldürdü

İsrail askerleri, Filistinli genci öldürdü VİDEO

İSRAİL TERÖRÜ BİTMEK BİLMİYOR

Filistin Esir ve Mahkumlar Derneği Başkanı Iyd Berahime, İsrail işgal kuvvetlerinin bu gece yarısından sonra mahalli saatle 02.30’de Eriha’da saldırıda bulunduğu, İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandığını kaydetti.

Berahime, Yasir Ömer’in gözaltına alınma esnasında İsrail askerleri tarafından şiddetli şekilde darp edildiğini, bu sabah öldüğü bildirilmeden önce bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyledi.

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