72 yaşında kız çocuğuna tacizden tutuklandı

İzmir'de bir bankta oturan kız çocuğunun yanına yaklaşan 72 yaşındaki A.T., çocuğu elle taciz etti. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar polisi arayarak durumu bildirdi.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan A.T., polisteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen A.T., tutuklandı.

"SEVMEK İSTEDİM, YANLIŞ ANLAŞILDI"

A.T.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben çocukları severim. Onu da sevmek istedim, yanlış anlaşıldı." dediği öğrenildi.