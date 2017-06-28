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72 yaşında okuma yazmayı öğrendi

Huzurevinde yaşayan Fatma Karabacak, okuma yazmayı öğrendikten sonra hayatının değiştiğini söyledi.

28.06.2017 - 09:48
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5 yıldır Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail Cider Huzurevi'nde kalan Fatma Karabacak, yıllardır içinde ukde kalan okuma yazma isteğini burada gerçeğe dönüştürdü.

Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için okula gidemediğini anlatan Karabacak, huzurevi görevlilerinin yardımı ile okuma yazmayı öğrendi.

2 AYDA ÖĞRENDİ

Okuma yazma öğrenirken yaşadığı sıkıntıları anlatan Karabacak, "Bir gün kendime çok kızdım. 'Herkes okuma yazma biliyor, sen bilmiyorsun. Senin neyin eksik' dedim. Bizimle ilgilenen huzurevi çalışanlarına gidip, okuma yazma öğrenmek istediğimi söyledim. Onlar da çok sevindiler.  Ders çalıştırmaya başladılar. İlk başlarda çok zorlandım. Anlamıyordum. Çok üzülüyordum. Daha fazla azmetmeye başladım. 2 ayda okumayı ve yazmayı öğrendim. Çocukken de hep okumaya hevesim vardı ama olmadı. Şimdi çok mutluyum. Okuyup, öğretmen olmak istiyordum. Öğretmen olamadım ama öğretmenlerimiz bana okuma yazmayı öğretti." diye konuştu.

TORUNLARININ KİTAPLARINI OKUYOR

Torunlarıyla kitaplarını değiş tokuş yaptıklarını belirten Karabacak, "Her kitabı okuyorum. Bazılarını anlayamıyorum ama yine de tekrar tekrar okuyorum. Okuma yazmayı yeni öğrendiğim için çocuk kitaplarını okumaya başladım. Torunlarım da küçük. Onların bitirdiği kitapları ben okuyorum. Benim bitirdiklerimi de onlar" dedi.

Okuma yazma bilmediği için pek çok zorluk yaşadığını ifade eden Karabacak, "Okuma, yazmayı öğrendikten sonra hayatım değişti. 'Bu zamana kadar ot gibi yaşamışım' diyorum. Gençlerin hepsinin okumasını istiyorum. Okumak ve yazmak hayatın en güzel şeyi." şeklinde konuştu.

72 yaşında okuma yazmayı öğrendi

72 yaşında okuma yazmayı öğrendi

72 yaşında okuma yazmayı öğrendi

72 yaşında okuma yazmayı öğrendi

72 yaşında okuma yazmayı öğrendi

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