taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5207
EURO
4,0227
ALTIN
140,54
PETR
48,9700

72 yaşındaki hayırsever yatağında bıçaklanarak öldürüldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hayırseverliğiyle bilinen 72 yaşındaki Kazım Avcı, evinde ölü bulundu.

02.07.2017 - 16:13
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Almanya'da uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan ve 15 yıl önce memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesi, Afşar Mahallesi'ne yerleşen Kazım Avcı, dün eşi Cemile Avcı'nın bir yakınlarının düğününe gitmesi üzerine evde yalnız kaldı.

EŞİ ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜ, POLİSLERİ ÇAĞIRDI

İddiaya göre düğünden döndüğünde eşinin uyuduğunu zanneden Cemile Avcı, rahatsız etmemek için diğer odaya geçti. Cemile Avcı, sabah namaza kalkmadığı fark ettiği eşini uyandırmak için odasına girdiğinde korkunç manzara ile karşılaşıp komşularından yardım istedi. Komşuları, kanlar içindeki Kazım Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirleyip, durumu jandarmaya bildirdi.

2 ÇOCUKLARI TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, camilere ve eğitim kurumlarına yaptığı yardımlarla tanınan Avcı'nın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Avcı'nın cesedi otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu'na  gönderildi. Daha önce iki çocuğunu çeşitli tarihlerde trafik kazasında kaybeden Cemile Avcı, şimdi de tek dayanağı olan eşinin cinayete kurban gitmesiyle yıkıldı. Jandarma, Kazım Avcı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

72 yaşındaki hayırsever yatağında bıçaklanarak öldürüldü


72 yaşındaki hayırsever yatağında bıçaklanarak öldürüldü

72 yaşındaki hayırsever yatağında bıçaklanarak öldürüldü

İlginizi Çekebilir
Şehit özel harekatçının oğluna özel sünnet düğünü
Teröristler tarafından 2 yıl önce şehit edilen özel harekat polisinin oğlunun sünnet töreni için polis ekipleri konvoy oluşturdu.
Türk aşçı İngiliz sevgilisini bıçakladı
Türk aşçı Fatih Zencir, sürekli barlara gittiği için tartıştığı İngiliz sevgilisini bıçakladıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.
Müftülük binasına giren baltalı saldırgan yakalandı
Samsun'da İl Müftülüğü binasına girip, baltayla binaya zarar veren saldırganı PÖH etkisiz hale getirdi.
Marmaris'te alacak verecek meselesi kanlı bitti
Aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan Zekeriya Derilgen'i iş yerinin önünde silahla yaralayan E.K. polis ekiplerine teslim oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi

Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi

395
Hande Yener'den Tarkan'a zeytin ağacı göndermesi

Hande Yener'den Tarkan'a zeytin ağacı göndermesi

167
Saffet Sancaklı: Evliliğimiz boyunca hiç kavga etmedik

Saffet Sancaklı: Evliliğimiz boyunca hiç kavga etmedik

90
Türk otomotiv sektöründen ihracat rekoru

Türk otomotiv sektöründen ihracat rekoru

160
CNN Türk canlı yayınında gergin anlar

CNN Türk canlı yayınında gergin anlar

91
Arda Turan'a Çin'den teklif var

Arda Turan'a Çin'den teklif var

29
Memet Ali Alabora'dan adalet yürüyüşü mesajı

Memet Ali Alabora'dan adalet yürüyüşü mesajı

404
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM