Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu

Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için 20 Ocak akşamı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Devam eden operasyonlarda bir askerimiz şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 13 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."