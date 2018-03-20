Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de doğalgaz tanıtım günlerinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"TÜRKİYE ENERJİ TALEP ARTIŞINDA DÜNYADA 2. SIRADA"

"Son 15 yılda gerçekleştirdiğimiz en büyük yatımların başında enerji geliyor.

Kamunun sadece petrol ve doğalgaz sektöründeki yatırım tutarı 27 milyar liradır.

Tanap'ın bu yıl faaliyete geçmesini planlıyoruz, böylece ülkemizle birlikte Avrupa'ya da gaz taşınmasının önünü açıyoruz.

Türkiye enerji talep artışında OECD ülkeleri arasında 1'inci, dünyada ise Çin'den sonra 2'nci sırada yer alıyor.

Ne zaman ülkemiz dışa bağımlılığını azaltacak bir atılım yapsa hemen farklı kisveler altında bunlar öne sürülüyor.

"AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ TEMELİNİ PUTİN İLE BİRLİKTE ATACAĞIZ"

Altyapı yatırımları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına başlıyoruz. Temelini de Putin ile birlikte atacağız.

Sondaj gemimiz çok yakında Akdeniz'e doğru yola çıkıyor.

Kıbrıs'ta Türkiye'ye rağmen yürütülmeye çalışılan sondaj faaliyetleri konusundaki net tavrımız umarız birilerine ders olmuştur.

Oluşturulacak heyet ile ne çıkıyorsa ortak çıkarılacak. Çıkana göre Güney Kıbrıs nüfusuna göre hakkı neyse onu alacak, Kuzey onu alacak.

"3 BİN 655 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 655.

Bu ülke hem terörün her çeşidiyle mücadele edecek kabiliyete sahiptir hem ekonomisini yükseltip birliğini koruyacak güce sahiptir.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkça provokasyon kokan hamlelerine rağmen yatırımcılar her gün ülkemize ziyaret ediyor.

"İTALYA İLE BİRLİKTE KAZANIYORUZ"

Savunma sanayiinde ATAK helikopterinde İtalya ile birlikte hareket ediyor, birlikte kazanıyoruz.

Bugün açılışını yaptığımız 101 yerleşim yeri doğalgaz arzı töreni insan odaklı hizmet anlayışımızın tazahürüdür.

Dağıtım şirketlerinin yeteri kadar karlı görmediği için girmek istemediği ilçelere bu hizmeti götürmek kaynakları milletin emrine vermektir."