Beylikdüzü'nde fabrika yangını

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesinde bulunan bir fabrikada saat 07.00 sıralarında, bodrum katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü.
İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Durumu görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler yetersiz kalınca çevre ilçelerden birçok itfaiye ekipleri daha sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışırken gökyüzünü dumanlar kapladı.
2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonunda yangını söndürdü. İtfaiye yangının kesin çıkış nedenini araştırıyor.