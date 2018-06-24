Meşhur Ege Akdeniz turu

Selen KALDIRIM/ [email protected]

İster deniz kıyısındaki bir sahil şeridini izleyin, ister dağ manzaralarının tadını çıkarın, açık yola çarpmak yazın en büyük zevklerinden biri. Dünya üzerinde iz bırakacağınız tekerlekleriniz ve arka koltuğun en iyi arkadaşları ile yapacağınız bir seyahat programı her şeye bedel. Evet, araba masraflıdır fakat bu turunda tadı doya doya gezmeden çıkmaz. Dillere destan Ege- Akdeniz turu için yola koyulma vakti.

Peki bu tura çıkmadan önce dikkat etmeniz gereken noktaları biliyor musunuz? Öncelikle rota güzergâhına karar verin; Kuzeyden güney mi? Güneyden kuzeye mi? Bizim önerimiz kusursuz bir Ege- Akdeniz turu için Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya ve Mersin rotası.

NERELERİ GÖRMEK İSTEDİĞİNİZİ LİSTELEYİN

Rotaya karar verdiysek önünüze bir harita açın ve bu şehirlerde görmek istediğiniz yerleri işaretleyerek bir liste hazırlayın. Sizlere sırasıyla ziyaret edeceğiniz şehir rotalarında mutlaka ziyaret etmeniz gereken birkaç destinasyon önerdik. Uyanın, güneşte tembellik edin ve Ege’nin muhteşem denizlerinde yaşamın ritmine girin. Akdeniz'in masmavi sularında vakit geçirerek yüzün, dinlenin ve yol boyunca tarihi mekânları keşfedin. Karaya çıkın, yürüyüş yapın, saklı koyların peşine düşün.

ÇANAKKALE

Tarihin en önemli savaşlarından birine tanıklık eden Çanakkale benzersiz koyları, plajları ve lezzetleriyle listenizin olmazsa olmazı. Bozcaada ve Assos gibi yerleriyle ünlü Çanakkale’yi gelmeyi hiç düşünmeyenleri bile cezbedecek türlü yerler var. Eğer tatilden beklentiniz eğlenmekten çok sakinleşip biraz kafanızı dinlemekse, bunun için gelebileceğiniz en iyi yerlerden biri yine Çanakkale. Tıka basa kültür ve tarih dolu bu şehirde tatil yapmak hem dinlendirecek, hem de öğretecek.

BU TARİHİ GÖRMEDEN GEÇMEYİN

Yanınızda içine bolca eşya kocayabileceğiniz bir sırt çantanız olsun. Ege’nin o güzel yaylarında doğa yürüşü yapıp kamp yapmak isteyeceğiniz yerler olacak.

Çanakkale Şehitleri Anıtı, Kabatepe Kumsalı, Gelibolu Milli Parkı, Truva Antik Kenti, Çanakkale Deniz Müzesi, Askeri Deniz Müzesi, Kabatepe Kumsalı, Aynali Carsi, Adatepe Köyü,Adatepe Zeytinyağı Müzesi.

(Truva Antik Kenti)

İZMİR

Pırıl pırıl ve tertemiz denizi, kumu, sahili, koyları, güneşi, ormanı, havası ve keyifli yaz geceleriyle İzmir’e varıyoruz. Deniz, kum, güneşe doyacağınız, eğlencenin doruğuna çıkacağınız ve doğal güzelliklerine hayran kalacağınız İzmir’in popüler tatil beldeleri saymakla bitmez. Her türlü bütçeye uygun, havası güzel, kendisi güzel bir yaz tatili için size bekliyor. İzmir tatil beldeleri denince ilk akla gelen yer şüphesiz Çeşme ama o da bir şey mi? Siz en iyisi rotayı gelişi güzel belirleyin ve bu güzel koyları kendiniz keşfedin. Yolun sizi nasıl bir manzaraya çıkaracağı süpriz olsun.

(Çeşme)

İzmir'de görebileceğiniz diğer yerler;

Smyrna Antik Kenti , Kordon Boyu, Kaynarpınar, Karaburun, Kavacık Köyü, Karabağlar, Kadifekale, İnciraltı, Saat Kulesi, Tarihi Asansör, Ildır Köyü, Agora Açıkhava Müzesi, Efes Antik Kenti, Atatürk Müzesi, Etnografya Müzesi, Sığacık Köyü, Teras Evler ,Birgi, Çamlık.

(Smyrna Antik Kenti)

MUĞLA

Tatil denince aklımıza ilk gelen yerlerden olan Bodrum, Marmaris, Datça gibi bölgelere ev sahipliği yapan Muğla’yı zaten avcunuzun içi gibi biliyorsunuz. Her yaştan gezginin keyifle tatil yapabileceği bir yer olan Bodrum doğal güzellikleri, tarihi varlıkları, eğlence hayatı ve uzun yaz sezonu ile şehrin bir numaralı tatil beldesi. Yine Bozburun, Selimiye, Söğüt, Turunç, Çiftlik, Kumlubük, Kızkumu veSedir Adası, Muğla Marmaris’e yolu düşenlerin gezmesini önerdiğimiz yerler arasında. Datça’sı, Fethiye’si darken Muğla’sız bir Ege- Akdeniz turu yarım kalır. Maldivler’e taş çıkaran koylar da, Tayland’I kıskandıran beyaz kum da burada. Doğanın kucağında huzurlu bir tatil düşlüyorsanız eğer, atlayın arabanıza, Milas – Bodrum karayolu üzerinden Akbük ve Kıyıkışlacık sapaklarını takip edin. Yorulacaksınız ama dinlene dinlene, sürmekten hiç vazgeçmeyeceksiniz. Çünkü uğradığınız her bir koy sizi bir sonrakine sürükleyecek.

(Fethiye)

DURAKLAR

Muğla'da görebileceğiniz diğer yerler;

Akyaka, Eski Datça, Saklıkent Kanyonu, Ölüdeniz Plajı (Ölüdeniz), İçmeler Plajı (Marmaris), Ilıca Plajı (Çeşme), Kleopatra Adası (Ula), Likya Yolu (Fethiye), Kelebekler Vadisi (Fethiye), Kabak Koyu (Fethiye), Yel Değirmenleri (Bodrum), Can Yücel’in Evi (Datça), Çesme Kalesi (Çeşme), Likya Kaya Mezarları (Dalyan), Tlos Antik Kenti (Fethiye), Mazıköy, Bodrum, Datça Palamutbükü, Eskihisar, Muğla, Gevenes Köyü, Sedir Adası.

(Ölüdeniz)

ANTALYA

Plajları dillere destan olan, otelleri en kaliteli olanı sunan ve tabİi ki en güzel yaz eğlencelerinin adresi olan Antalya beldeleri açık adresiniz. Bir uçtan diğer uca Antalya’nın en güzel beldeleri ile başlayalım. Belek, Lara, Kemer, Alanya ya da Side tatilin kalbinin attığı yerler. Doğa ile çevrelenmiş bir ortam, bol oksijen, tertemiz deniz ve isteyenler için eğlence vaat eden Olympos, caretta carettaların yumurtalarını bıraktığı sahilleriyle ünlü. Bungalov evlerin ve muhteşem kanyon turunun keyfini çıkarın. Raftingi de unutmayalım tabii.

Antalya'da görebileceğiniz diğer yerler;

Finike, Kemer, Kekova, Kalkan (Antalya), Demre, Manavgat, Side, Olympos, Kaş, Kaputaş Plajı (Kaş), Adrasan.

(Kaş)

MERSİN

Yılın 300 gününü güneşli geçiren bir yerdeyiz; Mersin’deyiz. 321 kilometrelik sahil şeridi masmavi renge, muhteşem bir berraklığa sahip plajlarıyla ünlü olan Mersin’e gidip de pişman olan daha görmedim. Mersin sadece turizmle değil, aynı zamanda zengin mutfağı ile de meşhur. Kızkalesi, Ayaş, Akkum vs… Taşucu’na kadar her yer böyle irili ufaklı koyla dolu. Taşucu demişken buradaki tekne turları da muhteşemdir; hem temiz deniz, hem güzel koylar.

Mersin'de Görebileceğiniz diğer yerler;

Cennet-Cehennem Çökükleri (Mersin), Astım Mağarası (Mersin), Tarsus Şelalesi (Mersin), Tarihi Tarsus Evleri (Mersin), Mamure Kalesi (Mersin), Kızkalesi (Mersin).

(Kızkalesi)

HATIRLATMALAR

Yanınıza bol bol yolluk alın, termos ve kuruyemişiniz eksik olmasın.

Belki beğendiğiniz bir koyda çadır kurup sabahlamak istersiniz. Her türlü acil ihtiyaç için matınız, uyku tulumu ve çadırınız yanınızda olsun.

Belirlediğiniz rotanın haritasını izleyin. Akıllı telefonlardaki bazı uygulamalar da işinizi görecektir.

Müzik listeniz hazırdır diye düşünüyorum...

Benzininizi kontrol altında tutun,olur olmadık bir yerde bitme ihtimaline karşılık önleminizi alın.

Powerbankleri fulleyin.

Bol bol kitap alın, okuyacak çok vaktiniz olacak.

Doğaya uygun bir ayakkabı, denize uygun bir terlik unutmayın.

Bir çok outdoor mağzasında bulabileceğiniz katlanır sandalye ve masalar çok işe yarayacak.

Sinek ilacı! En önemlisi...

İyi tatiller!