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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'un 7 ilçesinde yapılan DEAŞ operasyonunda 82 kişi gözaltına alındı.

10.11.2017 - 04:59
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece 01:00 sıralarında 7 ilçede operasyon düzenledi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

14 ADRESE BASKIN

Edinilen bilgiye göre; TEM ekipleri; Bağcılar, Beykoz, Fatih, Küçükçekmece, Pendik, Sancaktepe ve Şişli ilçelerinde bulunan 14 adrese yaptığı baskınlarda, Suriye'deki çatışma bölgelerine gitmek için hazır bekledikleri iddia edilen ve 'Yabancı Terörist Savaşçı' olduğu öne sürülen 82 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

10 KASIM ÖNLEMİ

TEM ekiplerinin yaptığı operasyonların, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve 12 Kasım'da düzenlenecek olan Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu da kapsayan çalışmalar olduğu öğrenildi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

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