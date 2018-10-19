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Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist düzenlenen hava harekatıyla öldürüldü.

İHA | 19.10.2018 - 15:14..
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Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine 18 Ekim'de hava harekatları düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 terörist öldürüldü.

4 BÖLÜCÜ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak kuzeyi Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine 18 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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