Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine 18 Ekim'de hava harekatları düzenlendi.
Yapılan operasyonlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 terörist öldürüldü.
4 BÖLÜCÜ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Irak kuzeyi Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine 18 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."