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İzmir'e şehit ateşi düştü

Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan tankçı teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'de yaşayan ailesine acı haber verildi.

DHA | 04.02.2018 - 09:57..
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İzmir'e şehit ateşi düştü

Tankçı teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun şehit olduğu haberini, Buca ilçesi İnkılap Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi.

EVİNE BAYRAK ASILDI

Türk Bayrağı asılan şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı'nın duvarlarına da Türk Bayrakları asıldı.

İzmir'e şehit ateşi düştü

Şehit teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun kız kardeşi, ağabeyinin Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını, kendilerinden gizlediğini söyledi.

İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştü ViDEO

DEVRE ARKADAŞI DA FIRAT KALKANI'NDA ŞEHİT OLMUŞTU

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan teğmen Furkan Yayla'nın (25) da Çubukçu'nun devre arkadaşı olduğu belirtildi.

Şehit Çubukçu'nun, arkadaşı Teğmen Furkan Yayla'nın cenazesinde, şehidin annesine sarıldığı görüntüler yürekleri dağladı.

İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştü




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