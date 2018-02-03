73 yaşında, Afrin'e gitmek için dilekçe verdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Kayseri’de yaşayan 4 çocuk 9 torunu bulunan Ramazan Aslan (73), gönüllü askerlik yapmak için askerlik şubesine başvuruda bulundu.

GÖNÜLLÜ OLARAK GİTMEK İSTİYOR

Kayseri’nin Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde yaşayan Ramazan Aslan, Kocasinan Askerlik Şubesi'ne dilekçe vererek gönüllü askerlik yapmak istediğini belirtti.

Ramazan Aslan gönüllü asker olarak çağırırlarsa gideceğini söyleyerek, “Askerlik şubesine gittim, ‘Vatanım için askerim’ dedim. Onlar da bana, ‘Dilekçeni yaz, ver’ dediler. Suriye’deki Afrin için, ‘Ben gönüllü askere gitmek istiyorum’ dedim. Görev verirlerse görevi alacağım. Allah askerlerimize ömür versin, zarar ziyan vermesin. Bu vatan hepimizin, o yavrular orada bizim için çarpışıyorlar, Allah için çarpışıyorlar. Onlar için biz canımızı feda ederiz.” dedi.

Aslan harekatla ilgili ise, “Operasyon için ben teşekkür ediyorum. Bu memleketin selameti için, vatanımız, milletimiz için çalışıyor bunlar. Allah Cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan razı olsun. Bütün memleketteki iyi insanların, bütün şerefli insanların yardımcısı olsun.” diye konuştu.