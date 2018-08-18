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73 yaşında halk kütüphanenin en yaşlı üyesi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaşayan Hüseyin Yavaş, 70 yaşında tanıştığı halk kütüphanesinin en yaşlı müdavimi oldu.

İHA | 18.08.2018 - 09:46..
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Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 15 günde bir kütüphaneye giderek roman ve hikaye kitapları alan ilkokul mezunu, inşaat işçiliğinden emekli 73 yaşındaki Hüseyin Yavaş, "Bulduğum her şeyi gözden geçiririm. Okumaktan ben bir tat alıyorum, zevk alıyorum. Seviyorum okumayı. Bilgi sahibi oluyorum. O zamanki, o dönemdeki olayların yorumunu kazandırıyor bana. Bilgi sahibi yapıyor." diyerek kitaplara olan düşkünlüğünü ifade etti.

İlkokulda okuma yazmayı öğrenmesinin ardından eline ne geçtiyse okuduğunu ifade eden Hüseyin Yavaş, gençlik dönemlerinde parasızlık nedeniyle kitap alamadığını anlattı.

KÜTÜPHANENİN MÜDAVİMİ OLDU

70 yaşına gelene kadar halk kütüphanelerinin yalnızca öğrencilere hizmet verdiğini düşündüğünü kaydeden Hüseyin Yavaş, "Bir gün kahvehanede otururken kahvehaneciye dedim ki keşke bu kütüphaneler herkese açık olsa, oradan kitap alsam. Kahvehaneci de ‘amca zaten kütüphaneler herkese açık, sen de gidebilirsin’ dedi, adeta havalara uçtum. 3 senedir 15 günde bir kitap almak için şehirdeki kütüphaneye giderim. Sağ olsun, yakından ilgileniyorlar." dedi.

73 yaşında halk kütüphanenin en yaşlı üyesi


GENÇLERE KİTAP OKUYUN TAVSİYESİ

Okuduğu kitaplar içinde en çok Yaşar Kemal'in efsane romanı İnce Memed’i sevdiğini ve ayrı bir tat aldığını kaydeden Yavaş, gençlere de kitap okumalarını tavsiye etmeyi unutmadı. Hüseyin Yavaş, "Gençlerin hepsine okumalarını tavsiye ediyorum. Okumanın yaşı yok. Bu yaşta ben okuyorsam herkes okur. Okuldaki kitapla iş bitmiyor. Kitap insana tecrübe kazandırıyor, bilgi sahibi yapıyor." şeklinde konuştu.


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