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73 yıldır aynı cami önünde ayakkabı boyuyor

86 yaşındaki Hakkı Gülener, 73 yıldır aynı cami önünde ayakkabı boyacılığı yapıyor.

19.04.2017 - 16:40
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73 yıldır aynı cami önünde ayakkabı boyuyor

Tokat merkezde, evli ve 3 çocuk babası Hakkı Gülener, ilkokulu bitirdikten sonra Ali Paşa Cami önünde babasının yanında ayakkabı boyacılığına başladı. Yıllarca aynı yerde işini yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan isteğe bağlı emeklilik ödemesini yaparak 1995 yılında emekli oldu.

73 yıldır aynı cami önünde ayakkabı boyuyor

13 YAŞINDA BAŞLADI

Ancak Ali Paşa Camii önünde bulunan kulübede ayakkabı boyacılığına devam etti. 13 yaşında mesleğe başladığını ifade eden Hakkı Gülener; "Sabah ilk geldiğimde besmele çekerek işime başlıyorum. Burada beni herkes tanıyor. Beni tanımayan Tokatlı değildir. Çünkü 73 yıldır buradayım ben. Burada binalar yoktu, bir kahve vardı. Esnaf değişti. Burada benden eski esnaf kalmadı. Tokat'ın en eski esnafı benim. Bu meslek ile 3 çocuk büyüttüm. 2 kızım evlendi, 1 oğlum da şu anda kendi işi ile uğraşıyor. Günlük 30 ila 50 lira arasında kazanıyorum." dedi.

Esnafa tavsiyede bulunan Gülener, ''İşlerinde hile yapan insan iflah olmaz. Hile yapmayacaksın. Herkese nasıl davranıyorsan öyle davranacaksın. Eğrilikten hiçbir şey çıkmaz iş doğrulukta." dedi.

73 yıldır aynı cami önünde ayakkabı boyuyor

"HAKKI AMCAYI GÖRMEK BİZİ MUTLU EDİYOR"

Ayakkabısın boyatmak için Hakkı Gülener'e gelen İhsan Sürer ise, "Tokat'ta Hakkı amca gerçekten işini iyi yapan biri. Çocukluğumdan beri geliriz buraya. Babam beni çocukluğumda getirirdi ayakkabı boyatmaya. Allah uzun ömür versin. Hakkı amcayı burada görmek bizi mutlu ediyor." dedi.

73 yıldır aynı cami önünde ayakkabı boyuyor


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