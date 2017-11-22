Muğla'da 5 büyüklüğünde deprem

Sunucu Cansu Canan Özgen, canlı yayında konukları arasında çıkan tartışmayı sakinleştirmek için elinden geleni yaptı.

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BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde general olan Abdullah al Hashmi, ülkesi ve İsrail'in 'kardeş' ABD'nin ise 'abi' ülke olduğunu söyledi.