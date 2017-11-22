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Muğla'da 5 büyüklüğünde deprem
Saat 23:22'de Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
22.11.2017 - 23:42
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Muğla'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Ula olarak belirlendi.
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