Meclis'te seçim günü

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te toplandı ve parlamentonun 28. Başkanlık seçimi gerçekleştirilldi.

3. TURDA SEÇİLDİ

3. tur oylamasına 584 milletvekili katıldı.

Binali Yıldırım: 335 oy alarak TBMM Başkanı seçildi.

Teşekkür konuşması yapan Yıldırım şunları söyledi: "Sayın Başkın değerli vekiller; Milletimize ülkemize hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Şahsımı seçmenizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum.

Meclis'in yeni başkanı Binali Yıldırım VİDEO

"ATATÜRK VE ARKADAŞLARINI YAD EDİYORUM"

Nice imkansızlıklar içinde, milli iradenin bağımsızlık ve egemenlik umuduyla ayağa kalkmasını sağlayan 1. Meclis üyelerini, başta ilk başkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve ecdadımızı en samimi duygularla yad ediyor, ruhları şad olsun diyorum. Gazi Meclisimize bu dönemde önemli görev ve sorumluluklar düşüyor.

Bildiğiniz gibi 24 haziran seçimleriyle beraber TBMM yeni yönetim sistemiyle birlikte yasama faaliyetlerine başlangıç yapıyor.Bu dönemde yüce meclisin görevi, sorumlulukları çok daha artmıştır.

"UZLAŞTIRMA KÜLTÜRÜ DAHA DA GELİŞTİRME İMKANINA SAHİP OLMUŞTUR"

Yasama ve denetim görevleriyle meclisimiz bir yandan memleketimizin, milletimizin ihtiyacı olan yasaları hayata geçirirken diğer yandan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, cumhurbaşkanının ve kabinesinin icraatlarını daha etkin ve verimli yapabilmesine imkan sağlayan, yasal taleplerini de yerine getirecek, değerlendirecektir.Yeni dönem Meclis'in yapılan anasaya değişikliği doğrultusunda, uzlaşma kültürünü daha da geliştirme imkanına sahip olmuştur.Zira oy veren vatandaşlarımızın hemen hemen tamamı bu meclis çatısı altında temsil imkanına kavuşmuştur.

"KANUN YAPMA YETKİSİ MECLİS'E AİTTİR"

Yeni dönem güven ve istikrarı temin ederken, yasama meclisinde de temsilde adaleti getirmiştir. Yeni dönemde yürütmenin bütçe kanun dışında meclise tasarı gönderme yetkisi yoktur. Kanun yapma yetkisi tamamen meclise ve değerli vekillere ait olacaktır. Bu durum yasama organını çok daha önemli hale getirmektedir.

"REHBERİMİZ ANAYASAMIZ VE İÇ TÜZÜK OLACAKTIR"

Meclis araştırması, meclis soruşturması, yazılı soru önergeleri, genel değerlendirme gibi mekanizmaların yeni dönemde etkin bir şekilde uygulanması mümkün hale gelecektir. Görev sürem içinde milletimizin beklentilerimizi karşılayacak şekilde yasama ve denetleme faaliyetleriyle milletvekillerimizin bölgelerine yönelik talepleri sorunların gündemde tutulması ve hükümet nezdinde etkin bir şekilde takip edilmesi noktasında üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim. Çalışmalarımızda rehberimiz milletimizin iradesi, anayasamız ve iç tüzük olacaktır.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Seçilmeme katkı sunan bütün milletvekillerine, açıkça desteğini ortaya koyan AK Parti grubuna, MHP grubuna teşekkür ediyorum. Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini ister, hepinizi saygı ile selamlarım. Bir önceki yasama döneminde yüce Meclis'te hizmet veren, başarılı görevler ifa eden meclis başkanımız İsmail Kahraman'a teşekkür ediyorum. Deniz Baykal'a acil şifalar diliyorum. Durmuş Yılmaz'a teşekkür ediyorum, güzel bir Meclis yönetimi ifa etmiştir.

2. TUR SONUÇLARI

584 milletvekili katıldı.

AK Parti ve MHP'nin adayı Binali Yıldırım: 336

CHP'nin adayı: Erdoğan Toprak: 131

HDP'nin adayı Meral Danış Beştaş: 65

İyi Parti'nin adayı Hayrettin Nuhoğlu: 42

Saadet Partisi'nin adayı: Nazım Cihangir İslam: 4

İLK TUR SONUÇLARI

581 üye katıldı.

AK Parti ve MHP'nin adayı Binali Yıldırım: 331 oy

CHP'nin adayı: Erdoğan Toprak: 134 oy

HDP'nin adayı Meral Danış Beştaş: 65 oy

İyi Parti'nin adayı Hayrettin Nuhoğlu: 43 oy

Saadet Partisi'nin adayı: Nazım Cihangir İslam: 4 oy

TBMM Başkanlık Seçimi ilk tur sonuçları VİDEO



