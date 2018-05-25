çok satanlar

Bu haftanın ilk üçü de geçen hafta ile aynı: Birinci sırada haftalardır liste başı olan "Leyla ile Mecnun" var. Onu takip eden iki isim de "Pembe Fili Düşünme" ve "Olağanüstü Bir Gece".

Listeye hızlı bir giriş yapan "Sanma ki Yalnızsın" ise, bu hafta dördüncü sıraya yükseliyor...

LEYLA İLE MECNUN

Burak Aksak, o geminin mutlaka bir gün geleceğine inananları, sevdiği kızın gözlerine bakarak “Seni seviyorum” diyemeyenleri ve kendi çölünde kaybolanları enfes bir maceraya davet ediyor…

Leyla ile Mecnun

Burak Aksak

Küsurat Yay.

S.: 272

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

PEMBE FİLİ DÜŞÜNME

Pembe fili düşünmemem gerekiyor. Tamam, o zaman kocaman, gri bir balina düşünürüm. Pembe fili düşünme. Balinalardı değil mi su püskürten? O kadar zaman nefeslerini mi tutuyorlar, ne yapıyorlar? Pembe fili düşünme. Geçenlerde aldığım kitabı da düşünebilirim. Pembe fili düşünme. Çok heyecanlıyım başlamak için. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünmemem lazım. Acaba kaç defa düşündüm? Pembe fili düşünme...

Pembe Fili Düşünme

Zeynep Selvili Çarmıklı

İnkılap Yay.

S.: 208

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

OLAĞANÜSTÜ BİR GECE

Kitap, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir...

Olağanüstü Bir Gece

Stefan Zweig

Çev.: İlknur İgan

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 80

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

SANMA Kİ YALNIZSIN

Elif Şafak, kurduğu cümlelerden insana bir yol oluyor ve ona yalnız olmadığını hatırlatıyor...

Sanma Ki Yalnızsın

Elif Şafak

Doğan Kitap

S.: 220

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI

Kitap, soluk soluğa okunacak bir polisiye. Bunun yanında yazar, "Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?" sorusunun ardına düşen bir roman...

Kırlangıç Çığlığı

Ahmet Ümit

Everest Yay.

S.: 400

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

BİR ÇÖKÜŞÜN HİKAYESİ

Bu son derece çarpıcı çöküş öyküsü, XV. Louis döneminde Fransız sarayında epey etkili olmuş aristokrat bir kadının gerçek yaşamına dayanır. Madame de Prie günün birinde gözden düşer ve kral tarafından Normandiya’ya sürülür...

Bir Çöküşün Hikayesi

Stefan Zweig

Çev.: Regaip Minareci

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 56

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

ÜÇ KIZ KARDEŞ

... Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…

Üç Kız Kardeş

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 372

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

BAZI YOLLAR YALNIZ YÜRÜNÜR

... Çünkü neye çok yaklaşırsan, neyi çok biriktirirsen, ona dönüşürsün.

Bazı Yollar Yalnız Yürünür

Özgür Bacaksız

Destek Yay.

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

YİNE DE SEVDİK

Bu kitapta, aşkın, yalnızlığın, terk edilmişliğin hikayesini okuyacaksınız.

Yine de Sevdik

Miraç Çağrı Aktaş

Olimpos Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R





YABANCI

Ölümün egemen olduğu bir "varlık"ın en anlamsız olgularını saçma bir düzensizlik içinde yaşayan bu romanın başkişisi "Meursault", bir simge kahraman değildir, "adı" olmayan bir "Yabancı"dır; bu eksik kimlik, gerçeklikten algıladığı şeyi yapılandıramayan, yeniden örgütleyemeyen, ama gerçekliğin yankılarını yakalamaya çalışan bir boş bilincin imgesidir...

Yabancı

Albert Camus

Çev.: Samih Tiryakioğlu

Can Yay.

S.: 119

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]