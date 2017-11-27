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74 yaşındaki sürücü 56 yıl ehliyetsiz araç sürdü

Almanya'da bir sürücünün, ehliyetsiz 56 sene araç kullandığını ortaya çıktı.

AA | 27.11.2017 - 16:10..
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Hochsauerlandkreis polis yetkililerinden yapılan açıklamada, geçen hafta Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Hüsten beldesinde meydana gelen bir trafik kazasına karışan 74 yaşındaki sürücünün, yıllardır ehliyetsiz araç kullandığının tespit edildiği ifade edildi.

KAZA YAPINCA FARK EDİLDİ

Polisin kaza nedeniyle olay yerine gittiğinde söz konusu sürücünün ehliyetinin yanında olmadığının tespit edildiği, yapılan incelemede ise yaşlı sürücünün hayatı boyunca ehliyet almadığının ortaya çıktığı kaydedildi.

74 yaşındaki sürücü 56 yıl ehliyetsiz araç sürdü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ehliyetsiz sürücünün askere gitmeden önce ehliyet kursuna başladığını ancak askere gidince kursu yarıda bıraktığı belirtilerek, bir daha da ehliyet almak için bir girişimde bulunmadığını aktardığı ifade edildi. Polis, sürücü hakkında soruşturmanın devam ettiğini bildirdi

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