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Muş'ta terör operasyonu

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

AA | 12.03.2018 - 17:02..
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "Bu kapsamda, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve gözaltına alınan kişi tutuklandı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi de gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 13 Ağustos 2015 tarihinde Varto ilçesinde sözde özyönetim ilan ederek, devlet iradesini tanımayacaklarını beyan eden kişi de yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve gözaltına alınan kişi ifadesinin akabinde savcılıkça serbest bırakılmıştır." şu ifadelere yer verildi.

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