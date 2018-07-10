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Tunceli'de 1 terörist öldürüldü

Nazımiye ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

DHA | 10.07.2018 - 00:41..
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Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tunceli-Nazımiye kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi. Nazımiye kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında çıkan sıcak temasta; 1 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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