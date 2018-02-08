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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler, yatırımcıların satış pozisyonu almaya devam etmesiyle günü düşüşle tamamladı.

AA | 08.02.2018 - 03:53..
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Dow Jones Sanayi Endeksi 19,42 puan (yüzde 0,08) azalarak 24.893,35 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 13,48 puan (yüzde 0,50) düşüşle 2.681,66 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 63,90 puan (yüzde 0,90) azalarak 7.051,98 puandan günü tamamladı.

Cuma ve pazartesi günleri büyük kayıpların yaşandığı New York borsasında dün yükseliş görülürken, bugün endeksler dalgalı bir seyir izledi.

Sert düşüşlerin boğa piyasasında düzeltme nedeniyle gerçekleştiğini ve dünkü yükselişin tepki alımlarından kaynaklandığı değerlendirmesinde bulunan uzmanlar, ilerleyen günlerde endekslerin normal seyrine dönmeye başlayacağına inandıklarını ancak dalgalanmaların hala risk oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

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