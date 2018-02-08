New York borsası düşüşle kapandı

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ABD PYD için Esad'a karşı savaştı

Terör örgütlerini destekleyen Amerika, artık onlar için savaşa da girmeye başladı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Esad'ın saldırı düzenlediği PYD'nin uzantısı SDG için çatışmaya girdi.