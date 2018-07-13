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Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 95 bin TL tazminat ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açtığı 3 ayrı dava nedeniyle 95 bin TL tazminata mahkum oldu.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 11:00..
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 3 ayrı davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 95 bin TL tazminat ödeyeceği öğrenildi.

ERDOĞAN'IN AVUKATI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız üç ayrı manevi tazminat davasında, Mahkeme toplam 95 bin TL manevi tazminata hükmetti. Yargının bu kararlarının, düzeyli,seviyeli ve hakaret içermeyen bir muhalefet diline vesile olması en büyük temennimizdir." ifadesini kullandı.

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