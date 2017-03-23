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Rektöre mesaj atıp faturasını ödetti

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal, Twitter hesabından kendisine ulaşıp faturasının ödenmesini isteyen öğrencisini geri çevirmedi.

23.03.2017 - 10:39
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Rektöre mesaj atıp faturasını ödetti

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, resmi Twitter hesabı üzerinden kendisine ulaşarak telefon faturası borcunu ödemesini isteyen öğrencisini geri çevirmedi.

Rektöre mesaj atıp faturasını ödetti

"GERİ ÖDEME İSTEMİYORUM"

“Sayın hocam siz bu seferlik ödeseniz bursum yatınca size veririm.” mesajıyla 92 lira 60 kuruşluk faturanın ekran görüntüsünü gönderen Baran Elbir isimli öğrenciye yanıt veren Rektör Ünal, “Tabii ki ama geri ödeme istemiyorum.” dedi.

Yanıt karşısında ikinci bir paylaşım yapan AÜ öğrencisi Elbir, “Hoca gibi hoca rektör gibi rektör. Teşekkürler hocam.” mesajını paylaştı.

Rektöre mesaj atıp faturasını ödetti

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