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S-400 tüm Amerikan silahlarını vurabilecek güçte

Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri, "yüksek etkili koruma" kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

AA | 29.12.2017 - 13:01..
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S-400 tüm Amerikan silahlarını vurabilecek güçte

Sovyetler Birliği döneminde S-300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S-400 sistemi, 2007'den bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alıyor.

S-400, önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri “yüksek etkili koruma” için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

S-400'ün işleyiş biçimi:

S-400 tüm Amerikan silahlarını vurabilecek güçte

HAVA SALDIRISI ARAÇLARINI İMHA EDİYOR

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen sistem, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

8 FIRLATICI VE 32 FÜZEYE SAHİP

S-400 taburu, en az bir mobil operasyon komuta merkezi, 8 fırlatıcı ve 32 füzeden oluşuyor.

10 SANİYEDEN DAHA AZ SÜREDE TEPKİME

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

S-400 tüm Amerikan silahlarını vurabilecek güçte

FOTO GALERİ: S-400 FÜZE SİSTEMİ

FÜZE HEDEFLERİ

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

S-400 tüm Amerikan silahlarını vurabilecek güçte

HAYALET UÇAKLARIN KORKULU RÜYASI

Sistemin hedefleri arasında B-2 ve F-117 hayalet uçaklar, B-1, F-111 ve B-52H stratejik bombardıman uçakları, EF-111A ve EA-6 elektronik harp uçakları, TR-1 keşif uçağı, E-3A ve E-2C erken uyarı radar (AWACS) uçakları, F-15, F-16, F-35 ve F-22 savaş uçakları, Tomahawk füzeleri ve balistik füzeler yer alıyor.

S-400 tüm Amerikan silahlarını vurabilecek güçte

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