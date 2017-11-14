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Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gramı 159,2 lira, çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını da 1.065 liradan satılıyor

14.11.2017 - 10:17
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Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 159,2 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 158,9 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN 159,2 LİRA

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,16 değer kazancıyla 159,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261, Cumhuriyet altını 1.065 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.276,5 dolardan işlem görüyor.

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