Altının gramı güne yükselişle başladı

Balona röveşata ile vurmaya çalışan gencin görüntüsü, sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan Sözcü yazarı Dündar, "Bana FETÖ'cü derseniz, ayıp edersiniz." dedi.

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CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

Türkiye'nin Afrin için yaptığı operasyondan PYD'nin rahatsız olduğunu ifade eden CHP'li Atıcı, "Afrin'in işgali şu anda yanlıştır." dedi.