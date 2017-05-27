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Doğu Anadolu ile Akdeniz tünelle birbirine bağlanıyor

Doğu Anadolu'yu Malatya üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak D 850 Karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli tamamlandı.

27.05.2017 - 15:09
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Doğu Anadolu ile Akdeniz tünelle birbirine bağlanıyor

Yapımına 2011'de başlanan, zemindeki bazı sıkıntılarla aşırı şişme ve deformasyon problemleri nedeniyle planlandığı sürede tamamlanamayan tünel, Malatya'nın Doğanşehir ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçelerini birbirine bağlıyor.

Doğu Anadolu ile Akdeniz tünelle birbirine bağlanıyor

MALİYETİ 252 MİLYON LİRA

Toplam maliyeti yaklaşık 252 milyon lira olup, bin 816 metre uzunluğunda iki tüpten oluşan tünel Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılacağı törenle yarın açılacak.

Doğu Anadolu ile Akdeniz tünelle birbirine bağlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğünce yaptırılan en zorlu tünel çalışması olduğunu belirtilen ve yapımında son teknoloji cihaz ve makinelerin kullanıldığı tünelde, altyapı çalışmalarının ardından elektro mekanik ve yol üstyapı işlemleri tamamlandı.

Doğu Anadolu ile Akdeniz tünelle birbirine bağlanıyor

YOLCULUĞU RİSKLİ OLMAKTAN ÇIKARACAK

D-850 Karayolu ile Türkiye'nin kuzeyi ve güneyini birbirine bağlayan bir güzergahta yer alan tünelin tamamlanmasıyla mevcut zor ve riskli yol güvenli ve konforlu hale getirilecek.

Doğu Anadolu ile Akdeniz tünelle birbirine bağlanıyor

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