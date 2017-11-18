Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde İHA 3 teröristi tespit etti. Alınan rapor üzerine Sarebatin bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucu, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
ŞEHİTLERİMİZİN FAİLLERİ OLDUKLARI BELİRLENDİ
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Kasım'da Kuzey Irak Avaşin Basyan Serabatin bölgesinde 2 askeri personelin şehit edilmesi olayının failleri olduğu belirlenen 3 bölücü terör örgütü mensubunun 17 Kasım'da Serabatin bölgesinde İHA ile tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, teröristlerin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.