Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

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1 New York'taki büyük yangına 80 itfaiye gönderildi New York'ta büyük bir binada çıkan yangın için olay yerine 80 itfaiye ekibi sek edildi.

2 Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkiidaşlarını ağırlayacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Antalya'da bir araya gelecek.

3 19 yaşındaki gönüllü müezzin ölü bulundu Gaziantep'te yaşayan ve gönüllü olarak müezzinlik yapan 19 yaşındaki İbrahim Halil Korkmaz, görev yaptığı camide ölü bulundu.

4 FETÖ operasyonunda 29 muvazzaf asker yakalandı 11 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 29 muvazzaf asker yakalandı.

5 Ayumi Takano saçını kanser hastaları için bağışladı Annesini kanserden kaybettikten sonra Dolunay dizisinin oyuncusu Ayumi, kanserle mücadele eden kanser savaşçıları için saçlarını bağışladı.

6 Taşeronlar için yapılan çalışma Başbakana sunulacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, taşeron konusunda 10 gün içinde iç çalışmaların tamamlamasının hedeflendiğini belirtti.