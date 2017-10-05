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Amuderya Deltası ağaçlandırma çalışmaları

Amuderya Deltası kıyısındaki alanın ağaçlandırılması projesine, bu ay fidanlık oluşturularak başlanacak.

05.10.2017 - 13:11
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Amuderya Deltası ağaçlandırma çalışmaları

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Özbekistan ve Kazakistan sınırları içinde yer alan Aral Gölü'nde yaşanan çevre felaketini önlemek amacıyla uygulanacak Amuderya Deltası kıyısındaki alanın ağaçlandırılması projesine, bu ay fidanlık oluşturularak başlanacak.

Amuderya Deltası ağaçlandırma çalışmaları

50 BİN DEKARLIK ALAN AĞAÇLANDIRILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Aral Gölü'nde yaşanan çevre felaketinin önlenmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Amuderya Deltası kıyısındaki 50 bin dekarlık alanın ağaçlandırılması ve fidan üretimi için projeler geliştirildi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Amuderya Deltası kıyısındaki alan için hazırlanan "Ormanların Doğal Ortamda Yeniden Oluşturulmasına Katkıda Bulunulması ve Orman Çiftliklerinin Donatılması Projesi"nin uygulama protokolü martta Ankara'da imzalanarak yürürlüğe girdi.

Amuderya Deltası ağaçlandırma çalışmaları

Hazırlanan bu projelerin yapım işlerine başlanabilmesi için eylülde arazi çalışmalarının detaylandırılması ve çalışma takviminin Özbek makamlarla güncellenmesi için Özbekistan'a ziyaret yapıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı teknik personeli, projelerin yapım işlerine ait inşaat ve sulama sistemi kurulması gibi faaliyetler ile alımı yapılacak makine ve ekipmanlar konusunda ilgili firmalarla görüşerek kullanılacak malzemeleri belirledi.

TÜRKİYE'DE EĞİTİM ALACAKLAR

Bu çerçevede ekimde fidanlık yapımıyla işe başlanması ve kasımda fidanlık çalışanlarının Türkiye'de eğitime alınması kararlaştırıldı.

Kurulacak fidanlıkta 2018 Şubat-Mart döneminde sulama sisteminin kurulmasının ardından fidan üretimine geçilmesi öngörülüyor.

Amuderya Deltası ağaçlandırma çalışmaları

"TECRÜBEMİZİ AKTARIYORUZ"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, projenin takipçisi olacağını belirtti.

Yıllar önce içinde her türlü canlıyı barındıran ve balıkçılıktan ulaşıma birçok alan için önem taşıyan Aral Gölü'nün, bugün büyük ölçüde bataklığa ve çöle dönüştüğünü kaydeden Eroğlu, "Çevresel bir felaket yaşayan Aral Gölü'nün tekrar eski günlerine dönmesi maksadıyla bu projeyle Özbekistan'a destek veriyor, ağaçlandırma ve fidan üretimi hususlarında tecrübemizi aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Amuderya Deltası ağaçlandırma çalışmaları

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