75 bin öğrenciye ilk defa destek sağlandı

2018-2019 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören veya görecek 75 bin öğrenciye ilk defa eğitim ve öğretim desteği sağlandı.

Önceki yıllarda hak kazanan öğrencilerle birlikte 2018-2019 eğitim öğretim yılında toplam 253 bin 827 bin öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden faydalanacak.

2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk defa eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencilerin müracaat işlemleri 6 Eylül'de tamamlanmıştı. Bu kapsamda 2018-2019 öğretim yılı eğitim ve öğretim desteği için 567 bin 248 öğrenci başvurmuştu.

SON KAYITLAR 12 EYLÜL'DE

İlan edilen sonuçlara göre herhangi bir özel okula eğitim ve öğretim desteği kapsamında kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını 21 Eylül'e kadar yerleşmeye hak kazandıkları özel okullara yaptırabilecekler. Bu süre içerisinde kaydını yaptırmayan öğrenciler ise destekten yararlanamayacak.

EK YERLEŞTİRME 24 EYLÜL'DE

Kesin kayıt sürecinde işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrencilerden doğan boşluklara ise ek yerleştirmeler gerçekleştirilecek. Özel okul teşvik sonuçları sonrası ek yerleştirme dönemi ise 24 Eylül'de başlayacak.





SINIF TEKRARI YAPAN HAKKINI KAYBEDİYOR

Eğitim-öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacak. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapanlar eğitim öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecek.

Veli veya vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecek. 2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacak.

NE ZAMAN ÖDENECEK

Teşvik sonuçlarına göre eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, üç parçaya ayrılacak olan bu bedelin yüzde 35’lik kısmını kasım, %35’lik kısmını şubat ve yüzde 30’luk kısmını haziran ayında alacak. Bu bedeller, destek alan öğrencinin okullarına ödenecek.

NAKİL İŞLEMİ OLSA BİLE DESTEK DEVAM EDECEK

Destek almaya hak kazandığı okuldan, destek kapsamında yer alan farklı bir okula nakil olan öğrencilerin nakil ücretleri kesilmeyecek.

Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme tarihlerinde e-Okul'da oluşturulan liste üzerinden kayıtlı olduğu okuluna yapılacak.