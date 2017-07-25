75 yaşındaki kayıp adamı 300 kişi arıyor

Bozyazı İlçesi'nde 23 Temmuz'da bisikletle evden çıkan Osman Boru ortadan kayboldu. Boru'nun bisikleti Merkez Mahallesi Paşabeleni mevkiinde yol kenarında bulundu.

300 KİŞİ ARIYOR

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile birlikte 300'ü aşkın kişi, gün boyunca Osman Boru'yu arama çalışmalarına katıldı. Ormanlık alanda çalıların dipleri kayalık bölgeler ve mağaraların içlerine kadar her yere didik didik arandı.

HAYATINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Seralar ve deniz kıyısında da aranan Osman Boru'nun izine rastlanılamadı.

Ailesi, Boru'nun hayatından endişe ediyor.





