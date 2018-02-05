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75 yıllık tayyare hala uçabiliyor

Türkiye’nin uçabilen en yaşlı tayyaresi, 1942 model Boeing-Stearman, Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi’nde 75 yaşında olmasına rağmen tarihini göklerle birleştirmeye devam ediyor.

İHA | 05.02.2018 - 10:52..
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İkinci Dünya Savaşı sırasında pilot yetiştirmek için yapılan uçaklar, aynı zamanda savaşa da şahitlik etti. Erkeklerin çoğunluğunun savaşta olması dolayısıyla uçakların yapımdan kadınları payı yüksek.

75 yıllık tayyare hala uçabiliyor

UÇABİLEN EN ESKİ TAYYARELERİ

Yaklaşık 9 bin civarında yapılan uçakların kanatlarında ve gövdelerinde kumaş giydirme yapılmış. Türkiye’nin de en eski uçabilen tayyareleri olarak bilinen 1940 ve 1942 model iki Boeing-Stearman tipi uçak Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi’nde bulunuyor.

75 yıllık tayyare hala uçabiliyor

Burada bakımları düzenli olarak yapılan uçaklar aynı zamanda günlük uçuşlarını da sürdürüyor. Milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, uçaklar hakkında şunları söyledi:
“Bunlardan birisi 1940 diğeri 1942 modeldir. Türkiye’nin en eski uçan tayyareleri bizim müzemizdedir. Bunlar gerçekten uçarken çıkardıkları sesler bundan 70 sene önce duyulan seslerle aynı. Bundan dolayı bunları havada izlemek ayrı bir zevk.”

75 yıllık tayyare hala uçabiliyor


"BAYANLAR TARAFINDAN MONTE EDİLMİŞ BİR UÇAK"

Uçakların tarihi hakkında ise bilgi veren Makine Mühendisi Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Işıl Görenoğlu, “Bu uçak Boeing-Stearman 1942 model. Pilotların yetiştirilmesi için üretilmiş bir uçak. En önemli özelliğide savaş yıllarında erkekler savaşta oldukları için bayanlar tarafından monte edilmiş bir uçak. Yıldız bir motora sahip. Kanat ve gövdesinin büyük bir kısmı kumaş giydirme ile yapılmış. Çok özel bir uçak. Bakımları sürekli yapılmakta. Şuanda müzemizde faal durumda bulunan uçaklardan bir tanesi. Her zaman günlük uçuşları oluyor.”

75 yıllık tayyare hala uçabiliyor


75 yıllık tayyare hala uçabiliyor

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