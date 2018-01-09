Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli Valiliği, merkez ve Pertek ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından bölücü terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.

OPERASYONDA ELE GEÇENLER

Bugün yapılan operasyonlarda teröristlerin kullandığı 1 sığınağın imha edildiği bildirilen Valilik açıklamasında, “İl Jandarma Komutanlığımızca merkez ve Pertek ilçemiz kırsalında yapılan operasyonlarda toprak altına gizlenmiş vaziyette ve sığınak içerisinde 1 kilogram patlayıcı madde, 3 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 2 adet cep telefonu, 1 adet çadır, 1 adet branda, 20 adet pil, 10 adet pil bloğu, 1 adet gaz lambası, 5 adet kürek, 2 adet kazma, 3 adet balyoz, 2 adet keser, 4 adet murç, 2 adet çekiç, 24 adet bant, 400 metre elektrik kablosu, 1000metre ince telefon kablosu, 1 adet tabanca kılıfı, 3 çift ayakkabı, 1 adet yağmurluk, 1 adet çakmak gazı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.