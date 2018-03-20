taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.284
USD
3,9328
EURO
4,8365
ALTIN
165,87
PETR
66,9500

Başbakan Yıldırım Beştepe'de

Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de konuştu.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 15:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Başbakan Yıldırım Beştepe'de

Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de doğalgaz tanıtım günlerinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sözlerine sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda büyük başarılar elde eden Mehmetçiğimizi tebrik ederek başlayan Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Doğalgaz sektörün de Türkiye güçlü siyasi irade ve sağlam ekonomik istikrar ile AK Parti iktidarında önemli adımlar attı.

"2 MİLYON 3 BİN VATANDAŞ DOĞALGAZLA BULUŞTU"

2002'de 6 il doğalgazla tanışmıştı, 6 ilin bölünmüş yolu vardı. Şimdi 78 ilimiz Doğalgazla buluştu, 3 ilimiz de bu yıl buluşuyor. Doğalgaz gitmeyen ilimiz kalmıyor. Hali hazırda 400'ün üzerinde ilçe, beldede doğalgaz mevcut. 2 milyon 300 bin vatandaşımıza daha doğalgaz buluşma imkanı sağlandı.

"DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜME"

G20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacağını göstermektedir. Türkiye dünyanın doğalgaz rezervlerinin üçte ikisinin bulunduğu bölgede yer alıyor. Türkiye, AK Parti iktidarı ile küresel ekonomik sistemde söz sahibi olan ülkeler haline gelmiştir. G20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye, son 16 yılda dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiş ülkedir. Bu durum doğal olarak enerji talebini de hızlı bir şekilde beraberinde getirmiştir. Enerji arz güvenliğini de sağlamak, enerji kaynağını çeşitlendirmek için de projeler gerçekleştiriyoruz.

"TANAP BU YIL TAMAMLANMIŞ OLACAK"

Orta Doğu ve Hazar Havzası başta olmak üzere, dünyanın hazırlanmış doğalgaz rezervlerinin 3'te 2'sinin bulunduğu bölgede yer alıyoruz. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattını bu dönemde hayata geçirdik. TANAP projesini de inşallah bu yıl içerisinde tamamlamış olacağız. Sonra da Balkanlar ve Avrupa'ya doğru iletmiş olacağız.

Türkmen gazının da bu projenin bir parçası olması için Enerji Bakanlığımız çalışmaları devam ettiriyor. Bu projelerle ilgili çalışmalar olumlu bir şekilde sürüyor. Avrupa doğalgaz piyasasındaki gelişmeler de ikinci adımı olarak değerlendirilecek.

3. NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ İÇİN ANLAŞMA

Rusya ve Japonya ile nükleer santraller için anlaşma yaptık. 3. bir nükleer enerji santrali için anlaşmaları yapacağız. Dünyada gelecel yıllarda enerji üzerine birçok anlaşmazlıklar olacak. Türkiye'nin elindeki imkanlar önemli hale geldi.

Dünyada gelecek yıllarda enerji üzerine bir çok anlaşmazlıklar olacak. Türkiye'nin elindeki imkanlar önemli hale geldi.

Enerji ticaretinde merkez ülke olma hedefi ile güvenilir şeffaf yenilikçi enerji politikarını hayata soktuk."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin merkezdeki tüneller ortaya çıkarıldı
Afrin merkezi kuşatmaya alınırken, merkezde bulunan tünellerde gelişmiş teknolojiye sahip özel iş makineleri bulundu.
ODTÜ ormanında saklanan DHKP-C'li yakalandı
DHKP-C'nin "Ankara sorumlusu" olduğu öne sürülen İlhan K., polis tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanında düzenlenen operasyonla yakalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu
101 İlçeye Doğal Gaz Dağıtım Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getiren sayısının 3 bin 655 olduğunu açıkladı.
Amasya merkezli uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Türkiye genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarıyla zehir tacirlerine geçit verilmiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzine 15 kuruş zam

Benzine 15 kuruş zam

202
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı

66
Savunma sanayisine yerli çelik

Savunma sanayisine yerli çelik

50
Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

48
Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

52
Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

Afrin şehidi Mithat Dunca'nın vasiyeti ortaya çıktı

84
Erdoğan'dan ABD'ye: Silahlarınız elimize geçiyor

Erdoğan'dan ABD'ye: Silahlarınız elimize geçiyor

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM