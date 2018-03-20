Başbakan Yıldırım Beştepe'de

Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de doğalgaz tanıtım günlerinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sözlerine sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarda büyük başarılar elde eden Mehmetçiğimizi tebrik ederek başlayan Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Doğalgaz sektörün de Türkiye güçlü siyasi irade ve sağlam ekonomik istikrar ile AK Parti iktidarında önemli adımlar attı.

"2 MİLYON 3 BİN VATANDAŞ DOĞALGAZLA BULUŞTU"

2002'de 6 il doğalgazla tanışmıştı, 6 ilin bölünmüş yolu vardı. Şimdi 78 ilimiz Doğalgazla buluştu, 3 ilimiz de bu yıl buluşuyor. Doğalgaz gitmeyen ilimiz kalmıyor. Hali hazırda 400'ün üzerinde ilçe, beldede doğalgaz mevcut. 2 milyon 300 bin vatandaşımıza daha doğalgaz buluşma imkanı sağlandı.

"DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜME"

G20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacağını göstermektedir. Türkiye dünyanın doğalgaz rezervlerinin üçte ikisinin bulunduğu bölgede yer alıyor. Türkiye, AK Parti iktidarı ile küresel ekonomik sistemde söz sahibi olan ülkeler haline gelmiştir. G20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye, son 16 yılda dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiş ülkedir. Bu durum doğal olarak enerji talebini de hızlı bir şekilde beraberinde getirmiştir. Enerji arz güvenliğini de sağlamak, enerji kaynağını çeşitlendirmek için de projeler gerçekleştiriyoruz.

"TANAP BU YIL TAMAMLANMIŞ OLACAK"

Orta Doğu ve Hazar Havzası başta olmak üzere, dünyanın hazırlanmış doğalgaz rezervlerinin 3'te 2'sinin bulunduğu bölgede yer alıyoruz. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattını bu dönemde hayata geçirdik. TANAP projesini de inşallah bu yıl içerisinde tamamlamış olacağız. Sonra da Balkanlar ve Avrupa'ya doğru iletmiş olacağız.

Türkmen gazının da bu projenin bir parçası olması için Enerji Bakanlığımız çalışmaları devam ettiriyor. Bu projelerle ilgili çalışmalar olumlu bir şekilde sürüyor. Avrupa doğalgaz piyasasındaki gelişmeler de ikinci adımı olarak değerlendirilecek.

3. NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ İÇİN ANLAŞMA

Rusya ve Japonya ile nükleer santraller için anlaşma yaptık. 3. bir nükleer enerji santrali için anlaşmaları yapacağız. Dünyada gelecel yıllarda enerji üzerine birçok anlaşmazlıklar olacak. Türkiye'nin elindeki imkanlar önemli hale geldi.

Dünyada gelecek yıllarda enerji üzerine bir çok anlaşmazlıklar olacak. Türkiye'nin elindeki imkanlar önemli hale geldi.

Enerji ticaretinde merkez ülke olma hedefi ile güvenilir şeffaf yenilikçi enerji politikarını hayata soktuk."