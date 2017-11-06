Neçirvan Barzani'den Türkiye açıklaması

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, "Türkiye kötü yıllarda bize kapılarını açtı. Türkiye dahil bütün ülkelerle soruların çözümü için görüşmek istiyoruz." dedi

IKBY İLE YAŞANAN GERGİNLİK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yaptığı bağımsızlık referandumu ile bölge ülkelerin tepkisini üzerine çekmişti. Başta Irak ve Türkiye olmak üzere bu referandumun yapılmaması yönünde uyarılara tabi tutulan Irak, bu uyarılara kulak asmamış ve tek taraflı sözde bağımsızlığı ilan etmişti.

Kararı tanımayan Irak Merkezi Hükümüketi Kerkük'ten başlayan bir operasyon ile peşmergeyi eski sınırlarına çekmesi yönünde harekat başlatmış, IKBY'yi Erbil'e hapsetmişti.