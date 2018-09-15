Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satın almak veya bulundurmak suçundan 25 kişiyi yakaladı. Bu şahısların ifadelerinin ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

3 ikamette yapılan aramada 115 gram bonzai, 60 gram metamfetamin, 2'şer adet ruhsatsız tabanca ile tüfek ve silahlara ait fişek ile kartuşlar, çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi.

Alayınız gelse alay ederiz yazısının altında yakalandılar VİDEO





BEBEK BEZİNE SAKLANMIŞ UYUŞTURUCU

Narkotik köpeği Galia'nın da katıldığı uyuşturucu operasyonunda kömür deposunda arama yapan ekipler, çuvalların arasına gizlenen bebek bezinin içerisinde bonzai ele geçirdi. Evde yapılan aramada ise peçetelerin arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.