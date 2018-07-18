haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...
TOLKIEN MİRASI SETİ
Tolkien’in en sevilen masallarının bir araya geldiği bu kutulu sette her yaştan okur kendisi için bir şey bulabilecek.
(Hobbit, Roverandom, Ham’li Çiftçi Giles, Tom Bombadil’in Maceraları, Büyük Wootton Demircisi)
Tolkien'in Mirası Seti
J.R.R. Tolkien
İthaki Yay.
S.: 1336
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BİR CİHAN KAFES
Kanadı kırık üç kadın, ödedikleri ağır bedellerin karşılığını, içinde çırpınıp durdukları, kapısı açık olsa da çıkıp gidemedikleri gölge kafeslerinde bekledi. İhtiyaç duydukları inanç, temize çekecekleri geçmişte saklıydı.
Bir Cihan Kafes
İclal Aydın
Artemis Yay.
S.: 340
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DURULMAYAN BİR KAFA
Bu tür deliliğin çok kendine özel bir iç sızısı, çoşkunluğu, yapayalnızlığı, dehşeti var. Bu kitap, bir delilik ve duygudurumları güncesi...
Durulmayan Bir Kafa
Kay Redfield Jamison
Çev.: Pınar Kür
Oğlak Yay.
S.: 240
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DUYGULAR SÖZLÜĞÜ
Bugün dünyanın çok farklı coğrafyalarında, çok farklı kültürlerinde yaşanmakta olan sayısız duygunun içerisinden seçilmiş 154 duygudan oluşan Duygular Sözlüğü, Antik Yunan mahkemelerinde ağlayan jürilerden cesur, sakallı Rönesans kadınlarına, 18. yüzyıl doktorlarının kalbi titreten duygularından Darwin’in Londra Hayvanat Bahçesi’nde kendi üzerinde yaptığı deneylere, I. Dünya Savaşı sonrası bunalıma giren askerlerden günümüzün sinirbilim ve beyin görüntüleme kültürüne duyguların nasıl algılandığı ve yaşandığı hakkında.
Duygular Sözlüğü
Tiffany Watt Smith
Çev.: Hale Şirin
Kolektif Kitap
S.: 322
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JOHN DELAHUNT
Tarihî bir araştırma yaparken tesadüfen bu olayın belgelerini bulan Andrew Hughes, 1841’de geçen hikâyeyi Dickens’vari bir atmosferde ve gotik edebiyata yaraşır bir dilde aktarmayı ustalıkla başarmış.
John Delahunt - Bir Cinayetin Hikayesi
Andrew Hughes
Çev.: Emre Can Sarısayın
Can Yay.
S.: 368
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ÇİZGİLERLE DÜNYA FUTBOL TARİHİ
Çizgilerle Dünya Futbol Tarihi’nde Squires, futbol tarihinin en görkemli anlarının ve en şöhretli ikonlarının pek çoğunu bir araya getiriyor. Bunu yaparken de ne mizahından taviz veriyor ne eleştirel tavrından ne de tarihin gerçekliğinden. Futbolun hem şaşaalı hem de kirli yüzü bu kitapta omuz omuza mücadele ediyor.
Çizgilerle Dünya Futbol Tarihi
David Squires
Çev.: Barış Karacasu
İthaki Yay.
S.: 216
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DÜNYA NEDEN VAR?
Dünya Neden Var?'da zeki olduğu kadar nüktedan da olan Kozmik hafiyemiz, aralarında Nobel Ödülü sahibi fizikçilerden Platoncu felsefecilere ya da kuantum meselesine kafa yormuş edebiyatçılara kadar bu gizemin anahtarını elinde tutan bir dizi olağan şüpheliyi sorguya çekiyor.
Dünya Neden Var?
Jim Holt Holt
Çev.: Ebru Kılıç
Aylak Kitap
S.: 336
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KUKLA
Altı kurbanın vücudundan farklı parçaları kesen bir seri katil, bu parçaları bir araya dikerek korkunç bir ceset meydana getirir. Basının “Kukla” adını verdiği bu ceset yüzünden tüm ülke ayağa kalkar ve kısa bir süre sonra başka bir sarsıcı haber gelir: Katil, altı kişinin daha isminin bulunduğu bir liste hazırlamış, onları hangi tarihte öldüreceğini de listeye eklemiştir. Dahası, vakayı inceleyen Dedektif William Fawkes’un adı da listede son sıradadır.
Kukla
Daniel Cole
Çev.: Ali Sinan Çulhaoğlu
Pegasus Yay.
S.: 416
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STAR WARS KODLAMA PROJELERİ
Astreoidlerden sakının – Sırt jetiyle uçun – Düşmanlardan kaçın – Kendi droidlerinizi tasarlayın – Droidlerinizi gizlli göreve yollayın – Ekrandaki nesneleri hareket ettirmek için Güç’ü kullanın!
Star Wars Kodlama Projeleri
Kolektif
Doğan - Egmont Yay.
S.: 96
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CAMBRIDGE SAVAŞ TARİHİ
Yedi seçkin askeri tarihçinin yazdığı bu kitap, Klasik Yunan ve Roma dünyası, Batı'nın rakiplerinin neredeyse muzaffer olduğu Ortaçağ, Batı'nın önce Yeni Dünya'da, sonra Sibirya'da, daha sonra da Asya ve Afrika kıyılarında geniş topraklar kazanmak için askeri güç kullandığı erken modern çağ ve Dünya Savaşları ile Ortadoğu savaşları bağlamında bu soruya bir yanıt oluşturmaktadır.
Cambridge Savaş Tarihi
Geoffrey Parker
Çev.: Tunç Tayanç, Füsun Tayanç
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 546
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Damla Karakuş
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