haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...

TOLKIEN MİRASI SETİ

Tolkien’in en sevilen masallarının bir araya geldiği bu kutulu sette her yaştan okur kendisi için bir şey bulabilecek.

(Hobbit, Roverandom, Ham’li Çiftçi Giles, Tom Bombadil’in Maceraları, Büyük Wootton Demircisi)

Tolkien'in Mirası Seti

J.R.R. Tolkien

İthaki Yay.

S.: 1336

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BİR CİHAN KAFES

Kanadı kırık üç kadın, ödedikleri ağır bedellerin karşılığını, içinde çırpınıp durdukları, kapısı açık olsa da çıkıp gidemedikleri gölge kafeslerinde bekledi. İhtiyaç duydukları inanç, temize çekecekleri geçmişte saklıydı.

Bir Cihan Kafes

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 340

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

DURULMAYAN BİR KAFA

Bu tür deliliğin çok kendine özel bir iç sızısı, çoşkunluğu, yapayalnızlığı, dehşeti var. Bu kitap, bir delilik ve duygudurumları güncesi...

Durulmayan Bir Kafa

Kay Redfield Jamison

Çev.: Pınar Kür

Oğlak Yay.

S.: 240

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

DUYGULAR SÖZLÜĞÜ

Bugün dünyanın çok farklı coğrafyalarında, çok farklı kültürlerinde yaşanmakta olan sayısız duygunun içerisinden seçilmiş 154 duygudan oluşan Duygular Sözlüğü, Antik Yunan mahkemelerinde ağlayan jürilerden cesur, sakallı Rönesans kadınlarına, 18. yüzyıl doktorlarının kalbi titreten duygularından Darwin’in Londra Hayvanat Bahçesi’nde kendi üzerinde yaptığı deneylere, I. Dünya Savaşı sonrası bunalıma giren askerlerden günümüzün sinirbilim ve beyin görüntüleme kültürüne duyguların nasıl algılandığı ve yaşandığı hakkında.



Duygular Sözlüğü

Tiffany Watt Smith

Çev.: Hale Şirin

Kolektif Kitap

S.: 322

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

JOHN DELAHUNT

Tarihî bir araştırma yaparken tesadüfen bu olayın belgelerini bulan Andrew Hughes, 1841’de geçen hikâyeyi Dickens’vari bir atmosferde ve gotik edebiyata yaraşır bir dilde aktarmayı ustalıkla başarmış.

John Delahunt - Bir Cinayetin Hikayesi

Andrew Hughes

Çev.: Emre Can Sarısayın

Can Yay.

S.: 368

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

ÇİZGİLERLE DÜNYA FUTBOL TARİHİ

Çizgilerle Dünya Futbol Tarihi’nde Squires, futbol tarihinin en görkemli anlarının ve en şöhretli ikonlarının pek çoğunu bir araya getiriyor. Bunu yaparken de ne mizahından taviz veriyor ne eleştirel tavrından ne de tarihin gerçekliğinden. Futbolun hem şaşaalı hem de kirli yüzü bu kitapta omuz omuza mücadele ediyor.

Çizgilerle Dünya Futbol Tarihi

David Squires

Çev.: Barış Karacasu

İthaki Yay.

S.: 216

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

DÜNYA NEDEN VAR?

Dünya Neden Var?'da zeki olduğu kadar nüktedan da olan Kozmik hafiyemiz, aralarında Nobel Ödülü sahibi fizikçilerden Platoncu felsefecilere ya da kuantum meselesine kafa yormuş edebiyatçılara kadar bu gizemin anahtarını elinde tutan bir dizi olağan şüpheliyi sorguya çekiyor.

Dünya Neden Var?

Jim Holt Holt

Çev.: Ebru Kılıç

Aylak Kitap

S.: 336

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

KUKLA

Altı kurbanın vücudundan farklı parçaları kesen bir seri katil, bu parçaları bir araya dikerek korkunç bir ceset meydana getirir. Basının “Kukla” adını verdiği bu ceset yüzünden tüm ülke ayağa kalkar ve kısa bir süre sonra başka bir sarsıcı haber gelir: Katil, altı kişinin daha isminin bulunduğu bir liste hazırlamış, onları hangi tarihte öldüreceğini de listeye eklemiştir. Dahası, vakayı inceleyen Dedektif William Fawkes’un adı da listede son sıradadır.



Kukla

Daniel Cole

Çev.: Ali Sinan Çulhaoğlu

Pegasus Yay.

S.: 416

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

STAR WARS KODLAMA PROJELERİ

Astreoidlerden sakının – Sırt jetiyle uçun – Düşmanlardan kaçın – Kendi droidlerinizi tasarlayın – Droidlerinizi gizlli göreve yollayın – Ekrandaki nesneleri hareket ettirmek için Güç’ü kullanın!

Star Wars Kodlama Projeleri

Kolektif

Doğan - Egmont Yay.

S.: 96

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

CAMBRIDGE SAVAŞ TARİHİ

Yedi seçkin askeri tarihçinin yazdığı bu kitap, Klasik Yunan ve Roma dünyası, Batı'nın rakiplerinin neredeyse muzaffer olduğu Ortaçağ, Batı'nın önce Yeni Dünya'da, sonra Sibirya'da, daha sonra da Asya ve Afrika kıyılarında geniş topraklar kazanmak için askeri güç kullandığı erken modern çağ ve Dünya Savaşları ile Ortadoğu savaşları bağlamında bu soruya bir yanıt oluşturmaktadır.

Cambridge Savaş Tarihi

Geoffrey Parker

Çev.: Tunç Tayanç, Füsun Tayanç

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 546

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap