Cumhurbaşkanı Hatay'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da sınır birliklerini ziyaret etmek üzere Antakya'dan ayrıldı.

KAMUFLAJ GİYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında askeri kamuflaj giymesi dikkat çekti.

Mehmetçiğe destek için Hatay'a gelen ünlü isimler ve futbolcular, 4 otobüse binerek Reyhanlı İlçesi'ndeki Oğulpınar Sınır Karakolu'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır karakolunda ünlüler ve sporcularla birlikte kameralar karşısına geçti açıklamalarda bulundu.





SANATÇILAR VE SPORCULAR SINIRDA

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinden ve milletinden kopuk sanatçılar sporcular göremezsiniz. Ülkemizde eskiden beri böyle bir kesim bulunuyor olsa da hamdolsun sayıları gittikçe azalıyor.

Türkiye askeri zaferleriyle, sanat alanındaki özgün çalışmalarıyla, spordaki başarılarıyla, diplomasideki dik duruşuyla gelişiyor ve ilerliyor. Bugün burada şahit olduğumuz bu manzara bu değişimin en çarpıcı fotoğrafıdır. Bir kez daha teşekkür ediyorum.





3852 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bugün itibariyle 3852 terörist etkisiz hale getirildi. Milletlerin imtihanı dönemleri vardır. Türk milleti de böle bir imtihan döneminden geçiyor. Allah’a şükür bu imtihanı başarıyla veriyoruz. Türk milleti son örnekleri istiklal harbinde, Çanakkale savaşlarında görülen bir kenetlenme içinde.





SANATÇILARIMIZ VE SPORCULARIMIZLA KENETLENDİK

Sanatçılarımız ve sporcularımızın buradaki varlığı dahi bu kenetlenmenin işaretlerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal’in istiklal harbimizin en zor döneminde söylediği bir sözü var: Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile tokalaştı.

