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İbadi'den referandum açıklaması

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Barzani'nin 'Referandumu dondurma' önerisine 'Tamamen iptal edilmeli' cevabını verdi.

26.10.2017 - 10:24
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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumunun sonuçlarını dondurma teklifini kabul etmediklerini, referandumun iptalini istediklerini belirtti.

IKBY'nin gayrimeşru referandumunun terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin sürdüğü döneme denk getirildiğini ifade eden İbadi, "Yapılmaması için uyardık ancak çabamız boşa çıktı. Referandumun dondurulmasını kabul etmiyoruz. Bunun iptalini ve anayasaya uyulmasını istiyoruz." dedi.

"FEDERAL OTORİTE TÜM IRAK İÇİN ZAFER"

İbadi, merkezi yönetim güçlerinin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde kontrolü Peşmerge'den almasına ilişkin ise, "Federal yönetim otoritesinin sağlanması tüm Iraklılar için zaferdir. Stratejimiz, bu bölgeleri devlet yönetimine katmaktır." ifadelerini kullandı.

BARZANİ'DEN GERİ ADIM

IKBY lideri Mesut Barzani Irak hükümetinin baskılarına rağmen gerçekleştirmekten vazgeçmediği referandum için geri adım atıyor. Daha önce "her ne koşulda olursa olsun" diyerek bağımsızlığı ilan edeceklerini belirten Barzan, Irak Ordusu'nun Haşdi Şabi milisleri ile birlikte Kerkük'ten başlayarak Erbil kapılarına dayandırdığı operasyonlar neticesinde bağımsızlıktan vazgeçmiş, Bağdat'a  "referandumu donduralım" önerisinde bulunmuştu.

İbadi'den referandum açıklaması

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