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Hakkari şehidine veda

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil, memleketi Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İHA | 26.12.2017 - 14:36..
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil için memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Camızağılı Mahallesi’nde, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve kent protokolü ile vatandaşların katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Hakkari şehidine veda

EŞİNİN TABUTUNA SARILARAK AĞITLAR YAKTI

Şehidin sağlık personeli eşi Yeşim Çil, kucağında 9 aylık bebeği İrem’le birlikte eşinin tabutuna ve fotoğrafına sarılarak ağıtlar yaktı.

Genç kadın, “Ağlamama dayanamazdın gözümde bir damla yaş kalmadı. Aşkım kalk hadi. Milletin içinde utanmıyor, bana ’aşkım’ diyordun, hadi kalk. Kızım babana ’kalk’ de.” diyerek gözyaşı döktü.

ŞEHİDİN 9 AYLIK BEBEĞİ FOTOĞRAFINI ÖPTÜ

Şehidin 9 aylık bebeği de babasının tabutuna ve fotoğrafına son kez dokunup öptü.

Hakkari şehidine veda

Oğlunun şehadet haberini kalp tedavisi gördüğü hastanede alan baba Adnan Çil de sağlık görevlilerinin yardımıyla ayakta durarak, sondasıyla birlikte geldiği törende oğlu için gözyaşı döktü. Daha sonra sandalyeye oturan baba Çil, oğlu için dua etti.

Hakkari şehidine veda

Oğlunun tabutuna dakikalarca sarılan şehidin annesi Gülendam Çil uzun süre kendisine gelemedi. Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından cenaze namazının kıldırılmasının ardından cemaat tarafından şehit Çil’e helallik verildi.

Törenin sonunda AB Bakanı Ömer Çelik ve cemaat, askerlerle birlikte şehidin naaşını taşıdı. Şehidin naaşı gözyaşları içerisinde defnedildi.

Hakkari şehidine veda

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