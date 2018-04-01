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75'lik dede oyun havası ile hem coştu hem coşturdu

Tokat'ta yaşayan 75 yaşındaki Rıza Ünal'ın gençlere taş çıkartan oyun havası performansı, kent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

İHA | 01.04.2018 - 14:59..
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Tokat’ta kent merkezinde bulunan Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerindeki bir halı mağazası, hafta sonuna özel bir kampanya başlattı. Kampanyayı ilgi çekici bir hale getirmek isteyen mağaza, animatörlerin oyun havalar eşliğinde iş yerinin önünde oynamasını istedi.

75'lik dede oyun havası ile hem coştu hem coşturdu

75'LİK DEDE ANİMATÖRLERDEN ÇOK İLGİ ÇEKTİ

Oyun havasını ve oynayan animatörleri gören 75 yaşındaki Rıza Ünal da animatörlere eşlik etmeye başlayınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Performansı ile gençlere taş çıkartan Rıza Dede, Tokatlıların düğün olunca oynadığını, cenaze olunca da ağladığını dile getirerek, mağazada çalan müziği duyunca da hemen oynamaya başladığını söyledi. Ünal, "Tokat’ın adeti, örf ve adetimiz. Osmanlı'dan geliyor. Düğüne gider oynar, ölüye gider ağlar. 75’im ama 20 yaşındayım, her düğüne gittiğimde oynuyorum yavrum. Müzik çalınca oynamaya başladım hemen." şeklinde konuştu.

75'lik dede oyun havası ile hem coştu hem coşturdu VİDEO

Mağazada görevli animatör ise kendisi oyun havası eşliğinde oynarken Rıza Dede'nin de uzaktan oynamaya başlayarak yanına geldiğini ve kendisiyle oynamaya devam ettiğini söyledi.

75'lik dede oyun havası ile hem coştu hem coşturdu


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