taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.995
USD
3,8122
EURO
4,4479
ALTIN
156,43
PETR
60,7500

Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gramı 156,7 lira, çeyrek altın 257 lira, Cumhuriyet altını da 1.047 liradan satılıyor.

03.11.2017 - 10:24
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 156,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün 157 liranın üzerini görmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 155,8 liradan tamamladı.

KAPALIÇARŞI'DA ÇEYREK ALTIN 257 LİRA

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,65 artışla 156,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 257, Cumhuriyet altını 1.047 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,10 azalışla 1.275,1 dolardan işlem görüyor.

PİYASALAR ABD'DE AÇIKLANACAK TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİNE ODAKLANDI

AA Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandığını kaydetti.

Hafta içi ABD'de açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararlarına ve dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Fed Başkan adayı olarak Jerome Powell'i açıklamasına piyasaların tepki vermediğini belirten Memiş, bu gelişmelere karşın piyasalardaki sakin seyrin kararsızlığa işaret ettiğini dile getirdi.

Memiş, ABD'de tartışılan yeni vergi reformlarının, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilmelere neden olabileceğini ifade ederek, "Altının ons fiyatı 1.277 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse, yükseliş isteğini sürdürebilir. Ancak 1.270 doların altına sarkarsa düşüşler 1.250 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Altının gram fiyatında ise 154,50 liranın destek, 157 liranın direnç konumunda olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Enflasyon rakamları açıklandı
TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,8070, avro 4,4420 liradan güne başladı.
Çetinkaya: Dijital paralar istikrara katkı sağlayabilir
Bitcoin 7 bin 404 dolar ile tarihi zirvesini yenilerken TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'dan açıklama geldi.
'Çocuk çalıştıranın gözünün yaşına bakmayacağız'
Bakan Sarıeroğlu, "Kadın çalışırsa Türkiye'nin daha hızlı ve güçlü şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine yürekten inanıyoruz." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

Tunahan Kuzu parlamentoyu Can Dündar'a dar etti

176
Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

36
Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

87
Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

Savunma Sanayiinden 5 milyar dolarlık 22 proje

68
Görgü tanığı Emrah Serbes'in kazasını anlattı

Görgü tanığı Emrah Serbes'in kazasını anlattı

26
Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

Diyarbakır'da 1 polis şehit oldu

72
Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM