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76 yaşındaki kadının kimliğinde ay ve gün yazmıyor

Karabük'te 76 yaşındaki Rahmiye Ertüngü nüfus cüzdanında, ay ve gün yazmadığı için hayatı boyunca hiç doğum gününü kutlayamadı.

İHA | 05.01.2018 - 22:19..
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Hata sonucu nüfus cüzdanının doğum günü kısmında 00.00.1942 yazan ve bu yaşına kadar hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadığını söyleyen Rahmiye Ertüngü, hayatında ilk defa gazetecilerin kendisine getirdiği yaş pastanın mumlarını üfleyerek kesmenin mutluluğunu yaşadı.

"DOĞUM GÜNÜMÜ HİÇ ÖĞRENEMEDİM"

Nüfus cüzdanında doğum günü ve ayının 00.00 yazmasından dolayı esprili bir şekilde zaten dünyada yokmuşum diyen Rahmiye Ertüngü “Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım, hiçbir yerde işlerimi aksatmadılar. Annem cahil babam ise gurbette olunca doğum günümü hiç öğrenemedim. Sadece tek bildiğim Ağustos ayında ablam sırtında ekin biçen anneme beni emzirmeye getirirmiş. Abim ve ablam vardı onlarda bilmiyor. Zamanında abime de nüfus cüzdanı çıkarmamışlar. Sonradan abimle beni beni ikiz diye yazdırmışlar." şeklinde konuştu.

76 yaşındaki kadının kimliğinde ay ve gün yazmıyor

76 yaşındaki kadının kimliğinde ay ve gün yazmıyor

"HİÇ PASTA KESMEDİM"

Bugüne kadar hiç doğum gününü kutlamadığını dile getiren Ertüngü, "Bugüne kadar hiç doğum günü dahi kutlamadım ve pastada kesmedim. Hayatımda ilk defa sizin sayenizde bir pasta kestim. Nüfus cüzdanımda gün ve ayda sıfır yazdığını hiç kimseye söylemedim. Bugüne kadar da kimseye söylemedim. Eşim zamanında kimlikleri değiştirirken, kendisi beni 2 yaş küçük yazdırmış. Aslında yılımda belli değil. Bundan sonra 5 Ocak olarak her yıl doğrum günümü kutlarım." dedi.

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