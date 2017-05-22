Arzu Astsubay 'komando brövesi' için zorlu eğitimde

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kurulu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, dünyanın en zorlu eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor.

İLK KADIN KURSİYER ARZU ASTSUBAY

Zorluluk derecesi nedeniyle gönüllülük esasına göre başvuruların alındığı ve yalnız astsubay ve subaylara açık olan kursu genellikle erkek komando adayları tercih ediyor.

Astsubay Arzu Oğuz komando brövesi için zorlu eğitimde İZLE

Yılda sadece bir kez düzenlenen kursa bu yıl 23 yaşındaki astsubay Arzu Oğuz da katılıyor. Fiziki ve psikolojik testlerden geçen, onlarca kilogramlık teçhizatıyla kilometrelerce yol yürüyen, en sarp arazileri aşan Oğuz, kursu tamamlaması halinde bunu başaran ilk kadın kursiyer olacak.

"KADIN OLMAMI ZAYIF GÖRENLER OLDU"

Astsubay Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının astsubay olması dolayısıyla askerliğin gururunu küçük yaşta tattığını söyledi. Kursun zorluğunu lehine çevirmek için elinden geleni yaptığını belirten Oğuz, "Kadın olmamı fiziki ve psikolojik zayıflık görenler oldu. Sonrasında muharip sınıf olmamam sebebiyle bu kursu benim için gereksiz görenler oldu. Bence burada önemli olan kişinin kendi gücünü bilmesi ve yapabileceklerinin farkında olmasıdır." şeklinde konuştu.

"BEN DE BABAMIN TAŞIDIĞI BAYRAĞI, GURURLA TAŞIMAK İSTEDİM"

Astsubay Oğuz, "Ben, canını esirgemekten çekinmemiş bir babanın kızıyım. Babam da malulen emekli astsubaydır. Askerliğin, asker olmanın gururunu küçük yaşta tadanlardanım ben. Ben de babamın taşıdığı bayrağı, gururla taşımak istedim. Bu nedenle asker oldum" dedi.

"ÖZEL KUVVETLER'DE GÖREV ALMAK İSTİYORUM"

Başarılı ve nitelikli bir astsubay olmak istediğine dikkati çeken Oğuz, "Kadın olmam dolayısıyla Özel Kuvvetler timlerinde çalışamayacağımı biliyorum ancak Özel Kuvvetler bünyesinde herhangi bir kadroda görev yapmak istiyorum. Bu nedenle Komando İhtisas Kursunu tamamlayarak hayalime bir adım daha yaklaşacağımı düşünüyorum." dedi.