taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5137
EURO
3,9706
ALTIN
140,88
PETR
46,9200

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da şehit düşen Uzman Çavuş Rıstam Çetin, İstanbul Ataköy'de son yolculuğuna uğurlandı.

27.06.2017 - 19:17
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şehit Uzman Çavuş Çetin için bugün Ataköy 5'inci kısım Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanvekili CHP milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, MHP İstanbul milletvekili Celal Adan ile 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve şehidin yakınları katıldı.

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

"BEN SENİ ÇOK SEVİYORUM, KÜÇÜCÜK KIZIMIZ VAR O DA BİLİYOR"

Tören öncesi şehidin naaşı musalla taşına konulduğunda eşi, Aysel kardeşleri ve diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Aysel Çetin, tabuta sarılarak,"Ben seni çok seviyorum. Küçücük kızımız var o da biliyor" diye ağladı. Uzman Çavuş Çetin'in kayınvalidesi Ayşe Kul ise, "Oğlum nasıl bıraktın bizi. Ne çok seviyordunuz birbirinizi. Ayırma anne bizi dedin ayırmadım oğlum sizi ben" diyerek tabuta sarıldı.

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Mardin'li beş kardeşten biri olan Rıstam Çetin'in bazı yakınları tabut başında Kürtçe ağıtlar yaktı. Namaz öncesi Bakan Soylu'nunda aralarında bulunduğu protokol şehidin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu. Asmin Mina isimli bir kız çocuğu olan Rıstam Çetin ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine annesinin bulunduğu Feriköy'deki aile mezarlığında toprağa verildi.

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ Jandarma Özel Harekat Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yapan Rıstam Çetin, güvenlik güçlerince Karakoçan ilçesine bağlı Yeşilbelen köyü kırsalına düzenlenen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucunda çıkan çatışmada yaralanmış, yaralı arkadaşıyla helikopterle götürüldüğü Bingöl Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü.

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir
Bingöl'de 10 terörist öldürüldü
Bingöl Genç ilçesi Kaplı bölgesinde PKK'ya mensup 10 terörist öldürüldü.
Operasyondan dönen komandolara davul - zurnalı karşılama
Erzincan’da önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından, komandolar davul- zurna ile karşılandı.
Güneydoğu'da sıcak hava etkili oluyor
Gaziantep'te yüksek sıcaklıklar nedeniyle süs havuzları çocukların akınına uğradı
Bakan Avcı'dan huzurevlerine bayram ziyareti
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de huzurevlerini ziyaret ederek, burada kalanların bayramlarını kutladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Size ne

Şeyma Subaşı'dan Ahmet Hakan'a: Size ne

73
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 111 isimden bildiri

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 111 isimden bildiri

242
Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti tatilde görüntülendi

Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti tatilde görüntülendi

166
Bakan Soylu'dan bildiri yayınlayan 111 isme tepki

Bakan Soylu'dan bildiri yayınlayan 111 isme tepki

222
Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı

Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı

230
FETÖ'cü kadının sokak çağrısı

FETÖ'cü kadının sokak çağrısı

622
Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM