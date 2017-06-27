Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Çetin için bugün Ataköy 5'inci kısım Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanvekili CHP milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, MHP İstanbul milletvekili Celal Adan ile 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve şehidin yakınları katıldı.

"BEN SENİ ÇOK SEVİYORUM, KÜÇÜCÜK KIZIMIZ VAR O DA BİLİYOR"

Tören öncesi şehidin naaşı musalla taşına konulduğunda eşi, Aysel kardeşleri ve diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Aysel Çetin, tabuta sarılarak,"Ben seni çok seviyorum. Küçücük kızımız var o da biliyor" diye ağladı. Uzman Çavuş Çetin'in kayınvalidesi Ayşe Kul ise, "Oğlum nasıl bıraktın bizi. Ne çok seviyordunuz birbirinizi. Ayırma anne bizi dedin ayırmadım oğlum sizi ben" diyerek tabuta sarıldı.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Mardin'li beş kardeşten biri olan Rıstam Çetin'in bazı yakınları tabut başında Kürtçe ağıtlar yaktı. Namaz öncesi Bakan Soylu'nunda aralarında bulunduğu protokol şehidin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu. Asmin Mina isimli bir kız çocuğu olan Rıstam Çetin ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine annesinin bulunduğu Feriköy'deki aile mezarlığında toprağa verildi.

Elazığ Jandarma Özel Harekat Taburunda Uzman Çavuş olarak görev yapan Rıstam Çetin, güvenlik güçlerince Karakoçan ilçesine bağlı Yeşilbelen köyü kırsalına düzenlenen operasyon sırasında PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucunda çıkan çatışmada yaralanmış, yaralı arkadaşıyla helikopterle götürüldüğü Bingöl Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü.







