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Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

Merkeze bağlı bazı köy ve mahallelerde 16.00-07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İHA | 04.12.2017 - 23:34..
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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada,

"Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ilıcak köyü, Oğulcak köyü, Aşağıölek köyü, Yukarıölek köyü, Çalıdüzü köyü, İçgeçit köyü, Akçalı köyü, Bölükyazı köyü, Çayır Mahallesi, Govan Mahallesi, Kürtler Mahallesi bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince 5 Aralık 2017 Salı günü saat 00.01’den itibaren ilgili köy ve mezralarda hayatın normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla (16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.

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