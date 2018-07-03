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Türk hava sahasında rekor

1 Temmuz günü dünya üzerinde 200 bin uçak seyahat ederken, Türk hava sahasında da uçak trafiği yoğunluğu yaşandı.

DHA | 03.07.2018 - 15:58..
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1 milyon kilometrekarelik hava sahasında aynı gün gerçekleşen 5 bin 087 trafikle tüm zamanların rekoru kırıldı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, “01 Temmuz 2018'de, Türkiye Hava Sahasında bir günde 5 bin 087 trafik gerçekleşti ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Aynı gün içinde bu sayıya dâhil olan ve ülkemizin üzerinden transit geçen hava trafiği de yine rekor kırarak bin 577 sayısına ulaştı. Yaklaşık 1 milyon km2’lik Türk Hava Sahasını başarıyla yöneten tüm kıymetli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Türk hava sahasında rekor

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