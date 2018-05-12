Okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar kep attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında, Niğde Valiliği koordinesinde, Halk Eğitim Merkezince açılan okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerler için Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

KEP ATTILAR

Törende, 120 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan 10 kadın, cübbe giydi. Bitirme belgesi alan kadınlar, daha sonra hep birlikte keplerini havaya fırlattı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Şimşek, okuma yazma öğrenen kadınları tebrik etti.

"HER ŞEYİ ÖĞRENDİM"

Torunu ile kursa katılan 58 yaşındaki Fatmana Korkmaz da annesi ve babası okula göndermediği için okuma yazma öğrenemediğini anlatarak, "Kurs başladığında ayağımdan rahatsızlandım ancak bastonumla her gün okula geldim. Gençler okusun bizim gibi olmasınlar. Otobüse biniyoruz, şoföre bir şey sorduğumuz zaman 'gözün görmüyor mu' diyorlar. Bu da çok zorumuza gidiyordu. Ayağım alçıdaydı. Kızlarıma çıkarın alçıyı, beni okula yazdırın dedim. Şu anda adımı yazabiliyorum, okuyorum da. Her şeyi öğrendim." diye konuştu.



