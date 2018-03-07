İbrahim Kalın: Afrin'in ikinci Kandil olması engellenmiştir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son bilgileri paylaşan Sözcü Kalın, "YPG/PYD Afrin'i ikinci bir Kandil yapmaya çalışmaktadır. Hamdolsun bu müdahale ile Afrin'in ikinci bir Kandil olması engellenmiştir." dedi.

Kalın'ın konuşmasından satır başları:

"DEAŞ İLE MÜCADELEYE ENGEL DEĞİL"

"Sahada son derece dinamik gelişmeler yaşanıyor. MİT'in sahada ÖSO'nun koordinasyonu noktasında yoğun bir çalışması olduğunu hatırlatmak isterim. Zaman zaman Afrin operasyonunun DEAŞ ile mücadelede dikkati dağıttığı şeklinde beyanların geldiğini görüyoruz. Bu mücadele DEAŞ ile mücadele için engel değildir. Batılı ülkeler için de bir samimiyet testidir.

"AFRİN'İN İKİNCİ KANDİL OLMASI ENGELLENMİŞTİR"

Amaç Suriye topraklarının bütün terör örgütlerinden temizlenmesidir. Müttefiklerimizden beklentimiz bu yöndedir. Burada özellikle son günlerde gündeme gelen sivillerin Afrin'den çıkartılması konusunda YPG'nin bir takım engelleri var. Dün, BM Sözcüsü de bunu kayda geçirdi.

YPG/PYD Afrin'i ikinci bir Kandil yapmaya çalışmaktadır. Hamdolsun bu müdahale ile Afrin'in ikinci bir Kandil olması engellenmiştir. PYD/YPG terör örgütünün Afrin'deki sivillerin çıkmasını engellemeye çalışmasını da bilmek lazım. Afrin'e eleştiriler getirmek yerine müttefiklerimizin YPG'nin savaş suçu ihlallerini dikkate alması gerekir.

Münbiç'ten bir grup YPG'linin Afrin'e kaydırılması ile ilgili uyarılarımızı yaptık. Mutlaka devreye girmesi beklenir müttekilerimizden. Biz sahada gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. İstedikleri kadar güç kaydırmaya çalışsınlar. Kararlılığımız tamdır. Buradan YPG/PYD terör örgütünün de bir takım dersler çıkartması gerekir.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUHANİ İLE GÖRÜŞECEK"

Doğu Guta'da yaşanan hadiseler... BM kararı çerçevesinde 30 gün boyunca bir ateşkes ilan edilmişti. Son 10-12 günde yaşanan hadiseler bunun tam manasıyla uygulanmadığını gösteriyor. Yoğun bir diplomasi girişimini tekrar başladılar. Bugün öğleden sonra sayın Ruhani ile bir görüşmesi olacak Cumhurbaşkanımızın.

Doğu Guta bağlamında şunun altını da çizmek isterim. Cumhurbaşkanımızın diplomasi çalışmaları çerçevesinde bütün imkanları netice almak için seferber etmiş durumdayız.

"VİCDAN KONVOYU YARIN HATAY'A GİDECEK"

Birkaç gündür yola çıkmış olan Vicdan Konvoyu çalışması, bir sivil toplum girişimi olarak ortaya çıktı. Bu konvoy da yarın Hatay'a gidecek. Farkındalık için bir çalışma yapacaklar. Bu gruptan bir heyeti de Cumhurbaşkanımız biraz sonra kabul edecek. Bu yönde yapılan çalışmaları bundan sonra da destekleyeceğimizi ifade etmek isterim.

Doğu Guta'dan çıkacak diğer yaralıların sivillerin tedavisi ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmış bulunuyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ AFRİKA'YI EN ÇOK ZİYARET EDEN DÜNYA LİDERİDİR"



Cumhurbaşkanımızın bundan sonra da Afrika ziyaretleri devam edecek. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız 26 ülkeyi ziyaret etti. Afrika'yı en çok ziyaret eden dünya lideridir. Amacımız bu ilişkileri daha da geliştirmek. Bundan sonra da yoğun temasımız ve işbirliğimiz devam edecek.

VARNA'DAKİ TÜRKİYE-AB ZİRVESİ

26 Mart'ta Varna'da Türkiye-AB zirvesi gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımızın da iştirakleri ile vize, mülteci yardımları, yeni fasılların açılması ve diğer konular etraflı bir şekilde ele alınacak. AB'nin üzerine düşen bir takım yükümlülükler var. AB'den kaynaklanan çok ciddi gecikmelerin olduğunu biliyoruz. ikinci 3 milyarın daha hızlı aktarılması konusunda biz çalışmalarımızı tamamladık. Fonlarla Suriyeli mültecilere ulaştırılması için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."